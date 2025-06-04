Ресурсы природы: сколько нарушений водопользования выявлено за пять лет в Казахстане

Прогнозы не радуют

В Послании 2023 года Президент назвал наличие водных ресурсов залогом выживания фермеров. В частности, были озвучены неутешительные прогнозы, согласно которым дефицит воды в Казахстане к 2040 году может достичь 12-15 миллиардов кубических метров.

Собственно, именно тогда Глава государства поручил создать отдельное ведомство, которое бы занималось эффективным развитием водохозяйственной системы.

В целях рационального водопользования в Казахстане делается немало, осуществляется цифровизация этой сферы, модернизируются ирригационные системы и водохозяйственные объекты. Но это все касается рек, озер и водохранилищ.

Однако не менее важным источником живительной влаги становятся подземные запасы воды. О том, как они используются, мы задали вопрос Министерству водных ресурсов и ирригации РК.

Не «сухие» цифры

По данным министерства, суммарная величина утвержденных балансовых запасов питьевых и технических подземных вод составляет 15,7 км3/год. То есть фактически эта цифра повторяет ту самую неутешительную — в прогнозах о предстоящем водном дефиците. А значит, при разумном водопотреблении у Казахстана есть определенный запас прочности.

Конечно, вода отличается по качеству. Не вся она может быть использована для питья. Запасы подземных вод по целевому назначению распределяются следующим образом:

хозяйственно-питьевое водоснабжение — 7,7 км 3 /год;

/год; орошение земель — 7,1 км 3 /год;

/год; производственно-техническое водоснабжение — 0,9 км3 /год.

По данным министерства, запасы утверждаются на 25-27-летний расчетный срок. По его истечении проводится переоценка. Делается это для обеспечения устойчивого и научно обоснованного подхода к использованию подземных вод и предотвращения их истощения.

Фото: МТРК

— Подземные воды играют значительную роль в развитии производительных сил республики и жизнедеятельности человека. Особенно велика роль питьевых и технических подземных вод. Суммарное использование — 0,6 км3 /год., в том числе 0,3 км3 /год для хозяйственно-питьевого водоснабжения, — добавили в профильном ведомстве.

Вода есть не везде

Вода, в том числе подземная, увы, распределена в нашей стране неравномерно.

— Основные запасы подземных вод (порядка 60%) сосредоточены в пределах Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей. Значительно меньше (до 15%) распространены в пределах четырех областей Западного Казахстана. На Центральный, Северный и Восточный Казахстан приходится около 25% всех ресурсов подземных вод, — объяснили в Минводы.

Получается, что наиболее ограничены в ресурсах пресных подземных вод на сегодня Северо-Казахстанская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области.

Пользуйтесь, но не бесплатно

Что же нужно, чтобы поставить подземные воды на службу людям, сельскому хозяйству, конкретным фермерам? Прежде всего, необходимо получить разрешение на специальное водопользование.

— Оно выдается физическим или юридическим лицам, имеющим на балансе соответствующие установленным требованиям и стандартам сооружения или технические устройства, при помощи которых осуществляется специальное водопользование. Выдают его территориальные инспекции в соответствии с утвержденными Правилами оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда и статьи 66 действующего Водного кодекса РК, — пояснили в министерстве.

Фото: Минводы и ирригации РК

Следует отметить, что специальное водопользование в РК осуществляется на платной основе в соответствии с налоговым законодательством.

— Использование водных объектов и водных ресурсов для нужд сельского хозяйства осуществляется в порядке общего и специального водопользования. Использование поверхностных водных объектов для водопоя сельскохозяйственных животных допускается вне зоны санитарной охраны и при наличии водопойных площадок и других устройств, предотвращающих загрязнение и засорение водных объектов, — добавили в Минводы.

Выявленные нарушения

При отсутствии разрешительных документов водопользование незаконно, что нарушает статьи Водного Кодекса и Кодекса об административных правонарушениях РК.

— Нарушения использования водных ресурсов выявляются при проверке субъекта. За последние пять лет выявлено 170 нарушений незаконного водопользования, из них: 2021 год — 9, 2022 год — 21, 2023 год — 67, 2024 год — 65, за 1 квартал 2025 года — 8 нарушений, — отметили в Минводы.

Инфографика: Kazinform

Что касается разрешенных объемов водопользования, в министерстве нам посоветовали почитать Водный кодекс РК. Так, согласно статье 82 лимиты водопользования в разрезе бассейнов и областей, городов республиканского значения, столицы устанавливаются на десятилетний период в соответствии с бассейновыми схемами и утверждаются уполномоченным органом. При этом учитывается прогноз водности текущего года, экологического и санитарно-эпидемиологического состояния водных объектов, а также уровня социально-экономического развития регионов.

Где разрешения не нужны

С регламентом и документами разобрались, а вот что не относится к специальному водопользованию и, соответственно, не требует разрешительных документов? На этот вопрос в Минводы дали четкий список:

забор водных ресурсов при использовании шахтных, трубчатых фильтровых колодцев, каптажных сооружений из первого от поверхности водоносного горизонта, не используемых для централизованного питьевого водоснабжения населенных пунктов;

забор воды судами из водных объектов для обеспечения работы судна и его технологического оборудования;

забор (откачка) подземных вод (шахтных, карьерных, рудничных, дренажных), попутно забранных при проведении операций по недропользованию, а также строительной деятельности, при условии их дальнейшего неиспользования;

забор воды из водных объектов в объеме до пяти кубических метров в сутки при нецентрализованном питьевом водоснабжении населенных пунктов;

забор водных ресурсов из поверхностных и подземных водных объектов для обводнения пастбищ;

накопление талых, ливневых и паводковых вод на условиях, установленных частью второй пункта 3 статьи 113 настоящего Кодекса. Не требуется согласование при заборе и (или) использовании подземных вод в объеме до пятидесяти кубических метров в сутки, за исключением минеральных подземных вод.

Фото: pexels.com

Поиски воды

Выше мы вели разговор только об утвержденных балансовых запасах воды. Но потенциально ее может быть значительно больше. В числе приоритетных задач министерства — как раз водоснабжение регионов, недостаточно обеспеченных гидроресурсами. В его ведение передаются функции по поиску и оценке подземных вод для водоснабжения населенных пунктов. Ранее они находились в компетенции местных исполнительных органов. В настоящий момент перечень населенных пунктов, в которых необходимо провести эту работу, только формируется.

Например, не так давно Глава государства особо подчеркнул необходимость скорейшего решения проблемы водоснабжения Мангистауской области и дал соответствующее поручение.

— В рамках выполнения поставленной задачи прорабатывается вопрос реализации проекта по использованию подземных вод для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения. Особое внимание уделяется таким регионам, как Мангистауская и Атырауская области, где проблема водообеспечения стоит наиболее остро, — ответили в министерстве.

Ранее мы писали о том, что 10 июня 2025 года вступает в силу новый Водный кодекс РК, который предусматривает участие общественности в вопросах водопользования.