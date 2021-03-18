170 млн саженцев высадят в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - До 2025 года на территории Туркестанской области запланировано высадить более 170 млн деревьев на площади более 110 тыс. га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Большую часть зеленых насаждений посадят в областном центре. Отмечается, что масштабное мероприятие проводится в соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана. Кроме того, к 30-летию Независимости страны по инициативе акима области Умирзака Шукеева в регионе организована посадка более 30 млн деревьев.

В областном центре с участием заместителя акима области Мейржана Мырзалиева, руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кайрата Абдуалиева и представителей СМИ прошла акция «Бірге таза Қазақстан», посвященная Дню природы.

В ходе мероприятия около 200 сотрудников областного управления природных ресурсов высадили более 3000 деревьев на 180 га.

«На сегодняшний день лесной фонд Туркестанской области составляет 3 млн 131 тыс. га. Земли, покрытые лесом, - 1 млн 630 тыс. га. По инициативе акима области, согласно проекту Генерального плана города Туркестан, до конца года будет полностью реализован план по формированию «зеленого пояса» на площади 7 700 га вокруг города. Более того, на территории «зеленого пояса» совместно с АО «Казатомпром» планируется посадить саженцы и семена саксаула и лиственных пород на площади 7 тыс. га. До конца года эту площадь намерены довести до 20 тыс. га», - рассказали в пресс-службе.

Вместе с тем, на мероприятия по содержанию, восполнению лесных насаждений, содействию естественному возобновлению лесов и развитию лесных питомников из областного бюджета было выделено 179 млн тенге. В настоящее время площадь лесных питомников увеличилась в два раза и достигла 730 га. Здесь ежегодно планируется выращивать до 40 млн различных саженцев деревьев.

В связи с расширением лесных массивов и в целях качественного, полного выполнения запланированных работ в сфере воспроизводства лесов и лесоразведения также увеличивается и количество спецтехники. В частности, за последние три года их количество превысило более 400. В ближайшее время планируется закупить 59 единиц техники и 48 единиц вспомогательных агрегатов.

«В соответствии с Комплексным планом работ по озеленению города Туркестан интенсивно реализуются программы развития, расширения лесного хозяйства, охраны окружающей среды. По научным оценкам, 1 гектар леса за год может очистить 18 млн кубических метров воздуха, а за сутки поглотить более 11 тонны вредных газов», - отметили в акимате.



