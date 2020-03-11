170 дольщиков столичного долгостроя летом получат квартиры
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима столицы Алтынбек Кайсагалиев ознакомился с ходом строительства жилого комплекса «Гарант», расположенного на пересечении улиц Ы.Дукенулы и Ш.Уалиханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.
Строительство жилого комплекса было начато в 2011 году, проблемным был признан в 2015 году. На объекте завершаются работы по подведению инженерно-коммуникационных сетей, также активно ведутся отделочные работы.
В скором времени будут начаты работы по благоустройству территории данного жилого комплекса.
- Этот дом планируем ввести в эксплуатацию летом текущего года. Здесь порядка 170 обманутых дольщиков. Согласно поручению Президента страны в течение пяти лет мы планируем полностью решить проблему столичных дольщиков. Сейчас мы работаем в этом направлении вместе с Правительством,- подчеркнул заместитель акима г. Нур-Султан.
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