17 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

74 года назад (1952) родилась СОЛОВЬЕВА Айгуль Сагадибековна — государственный и общественный деятель Республики Казахстан, председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана».

Фото: qazaqgreen.com

Родилась в Алматы. Окончила Казахский государственный университет, преподаватель химии (1975); аспирантуру Санкт-Петербургского технологического института, технология тугоплавких неметаллических соединений (1986).

Трудовая деятельность: лаборант, инженер, старший инженер лаборатории окисных расплавов Института химии Академии наук Казахстана (1975-1979); младший, старший, ведущий научный сотрудник лаборатории физической химии силикатов Алматинского НИИ стромпроекта (1979-1993); генеральный директор АО «Базальт-Инт» (1993-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Президиума фракции НДП «Nur Otan», член Совета по экономической политике при фракции НДП «Nur Otan» (2012-2016); президент ОЮЛ «Фонд содействия региональному развитию местному самоуправлению „Аймак“ (с 2016 года); председатель правления ОЮЛ „Ассоциация экологических организаций Казахстана“ (с 2017 года).

70 лет назад (1956) родился БЕКСУЛТАНОВ Кудайберген — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Фото: parlam.kz

Родился в совхозе «Шахтер» Нуринского района Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, специальность «История» (1993); Карагандинский университет «Болашак», специальность «Юриспруденция» (2013).

Трудовая деятельность: помощник оператора дефектоскопной тележки 10-й Карагандинской дистанции пути Целинной железной дороги (12.1976-08.1978); мастер производственного обучения ГПТУ № 139 (09.1978-12.1984); мастер производственного обучения среднего профессионально-технического училища № 30 (12.1984-12.1988); заместитель директора по учебно-воспитательной работе среднего профессионально-технического училища № 26 (12.1988-08.1993); директор СПТУ (ПТШ) № 26 Карагандинского областного отдела народного образования (1993-1999); аким Нуринского района Карагандинской области (2011-2016); депутат, секретарь Карагандинского городского маслихата VI созыва (2016); председатель Карагандинского городского маслихата (2016-2023).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

52 года назад (1974) родился КОЙШЫБАЕВ Шахмардан Султанбекович — руководитель управления ветеринарии Кызылординской области.

Фото: Gov.kz

Родился в Шиелийском районе Кызылординской области. Окончил Казахский государственный сельскохозяйственный институт, ученый-агроном; университет «Болашак», экономист.

Трудовая деятельность: рабочий колхоза им. Ы. Жахаева Шиелийского района (1990-1997); агроном-бухгалтер колхоза, председатель крестьянского хозяйства «Шахмардан» (1997-2001); ведущий специалист, главный специалист отдела организационно-инспекторской и кадровой работы аппарата акима Шиелийского района (2001-2005); начальник отдела областного Департамента сельского хозяйства, главный инспектор отдела организационно-инспекторской работы и регионального развития аппарата акима области, заместитель акима Казалинского района (2005-2011); заместитель начальника областного Управления сельского хозяйства (07.2011-2012); начальник областного Управления земельных отношений Кызылординской области (2012-09.2020); руководитель Управления сельского хозяйства Кызылординской области (09.2020-05.2021).

На занимаемой должности с мая 2021 года.

47 лет назад (1979) родился АБИШЕВ Марат Калмухамедович — руководитель РГУ «Капиталнефтегаз» Министерства энергетики Республики Казахстан.

Фото: kapitalneftegaz.kz

Родился в городе Алматы. Окончил Казахскую Государственную юридическую академию, специальность юрист; University of Sheffield, LLM, Corporate and Commercial Law.

Трудовая деятельность: юрист Ассоциации рынков и предпринимателей Казахстана; работал в управлении организационно-правовой работы Межрегионального налогового комитета № 1 Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2004-2005); работал на различных должностях в Комитете регистрационнной службы и оказания правовой работы помощи Министерства юстиции Республики Казахстан (2005-2011); директор департамента правового обеспечения и закупок АО «Национальная компания „Социально-предпринимательская корпорация „Павлодар“; член правления общества (2011-2015); заместитель председателя правления АО „Национальная компания „Социально-предпринимательская корпорация „Орал“, член правления общества (2016); заместитель председателя правления АО „Национальная компания „Социально-предпринимательская корпорация „Атырау“, член правления общества (2017-2020).

На занимаемой должности с июня 2020 года.

35 лет назад (1991) родился АБАЙ Алтай — заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан.

Фото: qr-pib.kz

Родился в г. Актобе. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, регионоведение (2011); Кардиффский университет Великобритании, MBA (2013).

Трудовая деятельность: специалист Центра аккредитации РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» (2013-2014); помощник заместителя председателя Сената Парламента РК (2014-2016); главный консультант отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата Сената Парламента РК (2016-2018); помощник председателя Сената Парламента РК (2018-2019); заместитель заведующего секретариатом председателя Сената Парламента РК (2019-2020); консультант, инспектор, заведующий сектором Службы протокола Президента РК (2020-2022); заведующим отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами Президента РК (2022-2023).

На занимаемой должности с июня 2023 года.

Также в этот день родились:

89 лет назад (1937-2014) родился ГАББАСОВ Энгельс Габбасович — общественный деятель, писатель, автор более десяти сборников повестей и рассказов, член Союза писателей Казахстана.

Фото: wikipedia.org

Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Уральский педагогический институт, учитель (1957); Алматинскую высшую партийную школу, журналист (1966).

Трудовая деятельность: учитель, заведующий отделом областной библиотеки (1957-1961); инструктор, заведующий домом политпросвещения Уральского обкома партии (1966-1973); руководитель лекторской группы обкома партии (1976-1986); ректор университета марксизма-ленинизма при обкоме партии (1988-1991); референт, заведующий отделом Уральского (Западно-Казахстанского) областного совета (1991-1993); заведующий отделом Западно-Казахстанской областной администрации (1993-1994); член Комитета Верховного Совета РК по культуре, печати, СМИ и общественным объединениям (1994-1995); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1996-1999).