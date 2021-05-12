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    21:37, 11 Май 2021 | GMT +6

    17 тысяч доз вакцины «Hayat-Vax» производства ОАЭ завезли в Туркестанскую область

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ -В Туркестанской области стало больше пунктов вакцинации против коронавируса. Ранее прививки делали в 80 медицинских учреждениях региона. Сейчас количество прививочных пунктов достигло 102. Всего вакцинировались в области 163 459 человек. Ревакцинацию прошли около 40 тысяч человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Всего с 1 февраля в регион доставлено 177 100 доз прививок против COVID-19. Сегодня поступило еще 17 тысяч доз вакцины «Hayat-Vax» производства ОАЭ. Кроме того, до конца мая ожидается 55 тысяч доз «Hayat-Vax» и 29 305 доз «Спутник-V».

    За последние сутки в Туркестанской области COVID-19 выявили у 24 человек. Суточный прирост составляет 0,41%. Количество государственных лабораторий ПЦР увеличилось с 3 до 10.

    В целом по области в период пандемии отобрано 695 281 ПЦР-проб. За последние сутки в лабораториях обследовано 2239 человек. По региону организовано 1200 инфекционных и 300 карантинных и 188 реанимационных коек.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Туркестанская область
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