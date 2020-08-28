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17 тысяч детей охвачены социальной помощью на 680 млн тенге в Нур-Султане

28 Августа 2020 16:10
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17 тысяч детей охвачены социальной помощью на 680 млн тенге в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 тысяч детей охвачены социальной помощью, а также более 8 тысяч учеников в рамках всеобуча в Нур-Султане. Об этом сообщили в управлении образования города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году по городу Нур-Султану на приобретение школьных принадлежностей выделен расчет в 40 тысяч тенге на одного ребенка. И в условиях сложившейся ситуации мы планируем охватить порядка 17 тысяч детей. Таким образом, общая сумма составила 680 млн тенге», - сообщила руководитель столичного управления образования Шолпан Кадырова в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Она отметила, что 18 августа был дан старт программе всеобуча, направленной на оказание материальной помощи школьникам из социально уязвимых слоев населения.

«Сегодня такой помощью мы охватили 8 730 детей. Сегодня работают 16 казахстанских компаний, определенных НПП «Атамекен», в 25 торговых точках. Процесс реализации этой программы мы отслеживаем в автоматизированной системе, которая позволяет видеть наименование всех торговых точек», - добавила руководитель столичного управления образования.

Отметим, что до конца года в столице планируется ввод 13 объектов образования.

«К 1 сентября планируется открыть три новые школы и две пристройки к действующим школам. Строительство оставшихся объектов образования будет завершено до конца текущего года», - сказала Шолпан Кадырова.


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#Нур-Султан   #Образование   #Социальная поддержка   #Акимат   #Строительство  
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Акбота Кузекбай

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