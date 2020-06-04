17 туалетов построят в туристских зонах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ —В туристических рекреационных зонах Восточного Казахстана построят современные туалеты, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

Как рассказала заместитель руководителя управления туризма и внешних связей по ВКО Инара Бодукова, в этом году в рамках Дорожной карты занятости 2020 проведена соответствующая работа. В туристских рекреационных зонах области планируется построить 17 туалетов. Пять из них появятся на озере Алаколь, Национальный парк Катон-Карагайского района также обзаведется пятью новыми туалетами. Также санитарно-гигиенические узлы установят возле пещеры Коныр-Аулие в Абайском районе, на муниципальном пляже на Сибинских озерах, возле горнолыжного курорта «Алтайские Альпы» в Глубоковском районе, а также по направлению к памятнику Ыргызбай ата в Тарбагатайском районе.

«Проект по организации санитарно-гигиенических узлов реализуется в рамках Государственной программы развития туристской отрасли. В целом по области запланирована установка порядка 70 новых туалетов. Нужно отметить, что все они будут современные, стационарные, с водопроводом и электричеством. Эскиз разработан компанией Kazakh Tourism. В рамках Дорожной карты занятости нам выделили порядка 100 млн тенге на установку 17 туалетов. Сейчас мы выбрали наиболее приоритетные места, где существует большой поток туристов. В дальнейшем работа будет продолжена», - отметила Инара Бодукова.

Напомним, в Восточном Казахстане с 3 июня начинают работу объекты санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного туризма, с 6 июня – рекреационного и других видов туризма.