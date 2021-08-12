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17 пропавших лошадей вернули сельчанке туркестанские полицейские

12 Августа 2021 14:01
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17 пропавших лошадей вернули сельчанке туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 17 пропавших лошадей вернули сельчанке туркестанские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Во время несения службы на обслуживаемом административном участке к участковому инспектору полиции МПС Байдибекского РОП обратилась местная жительница о том, что у нее пропали сразу 17 лошадей.

Полицейский сразу же принял оперативные меры и выехал на место происшествия. Как выяснилось, животные пропали с вольного пастбища в неизвестном направлении. На служебной автомашине участковый инспектор прочесал все ближайшее села и пастбища, а также проверил дальние хозподворья.
Кроме того, он призвал на подмогу своих коллег и, разделившись, они стали искать пропавший табун с разных сторон. В результате обширных розыскных мероприятий полицейские обнаружили табун лошадей в 15 километрах от пастбища возле одного из аулов. Найденный в течение суток скот погрузили в грузовую автомашину и доставили до дома местной жительницы. Владелица лошадей выразила благодарность полицейским Байдибекского РОП за внимание и профессионализм, проявленные при поисках пропавших животных.

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#Туркестанская область   #МВД РК  
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