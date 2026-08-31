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    17 охранников через суд взыскали долги по зарплате в Караганде

    В суд района им. А. Бокейхана города Караганды обратились 17 охранников ТОО с иском к работодателю о взыскании задолженности по заработной плате за февраль и март 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Верховный суд РК.

    охрана, телохранитель, спецслужба
    Фото: freepik.com

    Представители ТОО пояснили, что задолженность по заработной плате возникла после того, как заказчик в одностороннем порядке расторг договор и не оплатил оказанные услуги.

    Между тем, согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату независимо от исполнения обязательств третьими лицами.

    В ходе судебного разбирательства было установлено, что охранники в полном объеме исполнили свои трудовые обязанности. Это подтверждалось графиками дежурств и журналами регистрации товарно-материальных ценностей на охраняемых объектах.

    Ранее Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области удовлетворил иск ТОО к контрагенту, расторгнувшему договор. С него взыскали задолженность в размере 10,8 млн теңге. Решение вступило в законную силу.

    Рассмотрев дело, суд признал требования работников обоснованными и удовлетворил иск в полном объеме. С ТОО в пользу 17 охранников взыскали более 3 млн теңге задолженности по заработной плате за февраль и март 2025 года.

    Решение суда вступило в законную силу.

    Ранее задолженность по зарплате перед работниками детского сада на 3,7 млн теңге погасили в Степногорске.

    Зарплата Судебный процесс Регионы Казахстана Суды Караганда Долги
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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