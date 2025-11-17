17 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

78 лет назад (1947) родился САМАШЕВ Зейнолла Самашевич – известный археолог, доктор исторических наук и профессор, исследователь знаменитых Берельских курганов, главный научный сотрудник Института археологии имени А. Маргулана.

Фото: МТРК «Мир»

Родился в селе Бестерек Восточно-Казахстанской области. Окончил исторический факультет Усть-Каменогорского педагогического института (1970).

Трудовая деятельность: преподавательская деятельность (1970-1980), лаборант, научный сотрудник Институт истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова (1980-1988): начальник отдела первобытной археологии Института истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова (1988-1991), начальник отдела по изучению древнего искусства Института археологии им. А.Х. Маргулана (1991), участник Шульбинской экспедиции (1980-1983), исследователь Берельских курганов Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области (1997).

Основные направления исследований: археология, история, культура и искусство Казахстана и Центральной Азии в древности и средневековье. Автор свыше 100 научных работ, изданных в Казахстане, России, КНР, Франции, США и др.

За работу на тему «Материалы и исследования по археологии Казахстана» главному научному сотруднику Института археологии им. А.Х. Маргулана, доктору исторических наук, профессору Самашеву Зейнолле была присуждена Государственная премия Республики Казахстан 2025 года в области гуманитарных наук им. А. Байтурсынулы.

57 лет назад (1968) родилась АЙСАГАЛИЕВА София Серикбаевна – заместитель председателя правления ОФ «Қазақстан халқына».

Фото: zhubanov.edu.kz/

Окончила Казахский государственный университет, математик (1990); Маастрихтскую школу менеджмента, магистр экономики (1999).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент Казахской государственной академии управления (1993-1998); менеджер государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям (01.1998-08.1998); начальник управления статистики строительства и инвестиций Агентства по статистике Республики Казахстан (1999-2000); директор департамента инвестиционной политики Министерства экономики Республики Казахстан (2000-2001); вице-министр экономики РК (2001-2002); председатель Комитета по антидемпинговому контролю Министерства экономики и торговли РК (2001-2002); заместитель председателя Агентства таможенного контроля РК (2002-2003); исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация Форум предпринимателей Казахстана» (2003-2007); советник Премьер-Министра РК (2007); заместитель председателя Комитета таможенного контроля МФ РК (2007-2009); директор департамента международных отношений МФ РК (2009-2010); заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК (2010-2016); и.о. председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (2016-2022); заместитель председателя правления фонда «Қазақстан халқына» (2022).

На занимаемой должности - с января 2025 года.

Награждена медалями: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Астананың 10 жылдығы» (2008), к 10-летию Шанхайской организации сотрудничества (2011), «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011), «Ерең еңбегі үшін» (2012).

49 лет назад (1976) родился БЕКТЕМБАЕВ Мейрам Еркенович – руководитель Централизованной библиотечной системы города Алматы.

Фото: mk-kz.kz

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова по специальности «Правоведение» (1999).

Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество в РГП «Центр по недвижимости по Карагандинской области» (1998); главный специалист управления государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан (2002); заместитель директора РГП «Центр по недвижимости по г. Астана» (2002-2004); заместитель главного инженера - начальник отдела приема и выдачи документов и оказания информационных услуг РГП «Центр по недвижимости по Карагандинской области» (2004-2006); начальник отдела кадров и делопроизводства, заместитель директора РГП «Центр по недвижимости по Восточно-Казахстанской области» (2006-2007); начальник юридического отдела КФ «Национальный Центр химической безопасности и управления отходами» (2007-2008); директор ТОО «Дипломат Строй Сервис» РГКП «ХОЗУ МИД РК» (2008-2011); начальник юридического отдела Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (2011-2012); вице-президент АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» МФ РК (2012-2013); заместитель директора ГУ «Назарбаев Центр» (2013-2014); заместитель директора ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации» (2014); директор Государственного архива г. Астана.

46 лет назад (1979) родился ЛАВРЕНОВ Василий Сергеевич – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии.

Фото: kmg.kz

Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2000); Школу Права Университета Дюка и Университета Киюшу по специальности Международное Право (2004).

Трудовая деятельность: помощник юриста в ТОО «Юридическое агентство «Титул» (1999); юрист ТОО «Юридическая фирма «GRATA»; юрисконсульт юридического департамента в АО НАК «Казатомпром» (2001-2002); партнер в ТОО «Юридическая фирма «GRATA» (2002-2005); начальник юридической службы, главный консультант по правовым вопросам Казахстанского филиала «Bateman Kazakhstan Oil and Gas Company B.V.» (2005-2007); директор юридической службы нефтесервисной компании ЗАО «Интегра Менеджмент» (2007-2008); директор юридического департамента, генеральный юрисконсульт Группы компаний «Eastcomtrans» (2008-2017); старший партнер, консультант Greenline Services Ltd (2019-2022); заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» (2022-2025).

На занимаемой должности с мая 2025 года.

Также в этот день родились:

85 лет назад (1940-2018) родился БАЙПАКОВ Карл Молдахметович – казахстанский ученый-археолог, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан; академик Национальной академии наук Республики Казахстан, заслуженный деятель науки и техники Республики Казахстан.

Фото: yujanka.kz

Родился в Талгаре Алматинской области. Окончил Ленинградский государственный университет (1963).

Трудовая деятельность: аспирант, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Академии наук Казахской ССР (1963-1991); почетный директор Института археологии имени А.Х. Маргулана МОН РК, научный консультант компании «Археологическая экспертиза» (1991-2010); председатель ОО «Казахстанское археологическое общество» (2011-2016); исполняющий обязанности директора казахстанского Центра сближения культур (2016-2017); заведующий отделом урбанизации и номадизма Института археологии имени А.Х. Маргулана (2017-2018).