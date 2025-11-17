17 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день студентов

Установлен в 1946 году на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами 17 ноября 1939 года.

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН объявила третье воскресенье ноября Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. День памяти стал важным инструментом в контексте глобальных усилий по сокращению числа жертв дорожно-транспортных происшествий. Он обеспечивает возможность обратить внимание на масштабы эмоциональных страданий и экономических потерь, сопряженных с ДТП, и должным образом оценить страдания жертв дорожно-транспортных происшествий, а также работу служб поддержки и спасения.

День недоношенных детей

17 ноября во всем мире отмечается День недоношенных детей, учрежденный в 2009 году Европейским фондом по уходу за новорожденными детьми (EFCNI).

Цель этого дня — привлечь внимание общества к необходимости укрепления репродуктивного здоровья, помочь решить вопросы, с которыми сталкиваются медицинские работники и семьи с недоношенными детьми. Ежегодно в мире 15 миллионов детей рождаются недоношенными, что составляет около 10% всех новорожденных. В Казахстане ежегодно преждевременно появляется на свет 20-22 тысячи детей, что составляет около 5% от всех родившихся малышей. Эти дети, рожденные в сроке гестации менее 36 недель и с массой тела менее 2500 граммов, требуют особого внимания и ухода.

СОБЫТИЯ

В 1993 году создано общество дружбы «Әзербайжан-Қазақстан» имени Гейдара Алиева, которое играет важную роль в развитии двусторонних казахстанско-азербайджанских взаимоотношений и вносит определенный вклад в дело укрепления дружественных связей между Астаной и Баку.

В 2005 году группа альпинистов казахстанской спортивной экспедиции «Казахстан — Антарктида-2005» в составе Баглана Жунусова, Ерванда Ильинского, Виктора Иванова и Сергея Лаврова взошла на безымянную вершину самой южной и холодной точки планеты. Усилиями первопроходцев на карте Антарктиды появились вершины «Қазақстан шыңы», «Астана шыңы», «Қазақстан халықтары Ассамблеясы шыңы», «Әл-Фараби шыңы», «Оңтүстік Олимп биіктігі».

В 2010 году в Алматы в Уйгурском театре музыкальной комедии имени К. Кужамьярова прошло торжественное вручение международной Сократовской премии известному казахстанскому хореографу Булату Аюханову за личный вклад в развитие мировой культуры. Эта высокая награда символизирует наивысшую степень международного признания высоких достижений в профессиональной сфере. Булат Аюханов стал первым лауреатом этой премии в Казахстане.

В 2014 году была издана 100-томная серия казахского фольклора «Бабалар сөзі». В собрание вошли тексты, записанные шагатайским, классическим арабским, новоарабским и латинским алфавитами.

На сегодня Казахстан является единственным в мире государством, которое собрало, научно систематизировало многовековое народное творчество и выпустило в виде 100-томного академического издания.

В 2014 году в Костанае впервые был издан сборник стихотворений, авторами которых являются незрячие поэты. В «Радугу чувств» — так называется книга — вошли сочинения девяти «особенных» поэтов со всей области.

В 2016 году были изменены границы (черты) города Рудный, Костанайского и Тарановского районов Костанайской области путем включения в границы (черты) города областного значения Рудный части земель Костанайского и Тарановского районов общей площадью 5 288 гектаров.

В 2017 году в Голливуде на Hollywood Music in Media Awards («Голливудские награды за музыку в средствах информации») песня в исполнении Димаша Кудайбергена победила как лучший саундтрек к видеоигре «Moonlight Blade».

В 2017 году четырехкратная чемпионка мира по шахматам Динара Садуакасова стала послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане.

В 2020 году в Астане состоялась презентация книги первого казахского антрополога, исследователя генетической структуры популяции казахов, академика НАН РК Оразака Исмагулова и видного ученого-антрополога Айнагуль Исмагуловой «Қазақ халқы және ата тегі» («Казахский народ и его происхождение»).

Исследовательский труд авторов предназначен кругу читателей, интересующихся происхождением казахов, проживающих на земле предков. Он основан на конкретных антропологических данных, связанных с изучением костных останков человека от древних исторических периодов до морфологических и физиологических особенностей современных людей.

В 2020 году в Алматы были выпущены почтовые марки с изображением Батырхана Шукенова. Как отметили в фонде имени Батырхана Шукенова, к выходу марки приурочена акция #BatyrLetters.

В 2021 году на факультете гуманитарных наук и искусства Атырауского университета им. Халела Досмухамедова состоялось открытие аудитории имени известного казахстанского журналиста, лауреата премии Президента РК в области СМИ, академика Академии журналистики Казахстана Дорофеева Михаила Викторовича.

Михаил Дорофеев был выпускником Атырауского университета им. Х. Досмухамедова. Он успешно трудился в региональных и республиканских СМИ, занимал менеджерские позиции на телеканалах, а также был членом Национального совета общественного доверия при Президенте РК.

В 2023 году на стадионе «Астана Арена» в столице Казахстана состоялся отборочный матч Чемпионата Европы 2024 года Казахстан — Сан-Марино. Поддержать национальную сборную Казахстана в матче против Сан-Марино прибыл Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Сборная Казахстана одержала победу со счетом 3:1. Дублем отличился Ислам Чесноков. Третий гол с пенальти забил Абат Аимбетов.

В 2023 году состоялось подписание долгосрочного договора между Единым дистрибьютором «СК-Фармация» и международной биофармацевтической компанией Pfizer. В рамках этого соглашения американский фармгигант Pfizer обязуется взять на себя организацию контрактного производства инновационной вакцины на территории страны и осуществлять поставки 20-валентной пневмококковой конъюгированной вакцины в Казахстан в течение 10 лет. Вакцина будет закупаться Единым дистрибьютором. Казахстан — первая страна в Евразийском регионе и странах Центральной Азии, где Pfizer планирует наладить контрактное производство инновационной вакцины.

В 2024 году на чемпионате четырех континентов по конькобежному спорту в Хатинохе (Япония) сборная Казахстана завоевала полный комплект медалей: золото, серебро и бронзу. Всего в составе сборной выступали 17 спортсменов: 9 мужчин и 8 женщин. Самому младшему участнику 18 лет.