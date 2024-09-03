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    22:23, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    17 новых автобусных маршрутов запустили в Алматинской области

    Автобус
    Фото: pixabay.com

    В Алматинской области с начала года запущено 17 новых автобусных маршрутов, охватывающих 44 населенных пункта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Эти маршруты ежедневно обслуживают более 5000 пассажиров, - сказал на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Ермек Баймухамбетов.

    Он также сообщил, что из 137,4 километра дорог, запланированных к ремонту в Алматинской области, уже завершено 85%. В рамках 14 проектов ведется ремонт 129 километров местных автодорог, а также проводится капитальный ремонт 8,4 километра дорожного покрытия.

    - Было полностью обновлено асфальтовое покрытие на трассах «Капшагай – Баканас – Карой», «Екатеринбург – Алматы» и других дорогах, ведущих к селам, а по направлению «Шелек – Сарыбулак – Актуган» отремонтировано 16,4 километра дороги. До конца года планируется довести долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 93%, - пояснил Баймухамбетов.

    Ранее сообщалось, что в Алматы станет больше электробусов, троллейбусов и газовых автобусов. 

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Транспорт Автобус Алматинская область Перевозки Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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