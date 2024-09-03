17 новых автобусных маршрутов запустили в Алматинской области

В Алматинской области с начала года запущено 17 новых автобусных маршрутов, охватывающих 44 населенных пункта, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Эти маршруты ежедневно обслуживают более 5000 пассажиров, - сказал на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области Ермек Баймухамбетов.

Он также сообщил, что из 137,4 километра дорог, запланированных к ремонту в Алматинской области, уже завершено 85%. В рамках 14 проектов ведется ремонт 129 километров местных автодорог, а также проводится капитальный ремонт 8,4 километра дорожного покрытия.

- Было полностью обновлено асфальтовое покрытие на трассах «Капшагай – Баканас – Карой», «Екатеринбург – Алматы» и других дорогах, ведущих к селам, а по направлению «Шелек – Сарыбулак – Актуган» отремонтировано 16,4 километра дороги. До конца года планируется довести долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 93%, - пояснил Баймухамбетов.

Ранее сообщалось, что в Алматы станет больше электробусов, троллейбусов и газовых автобусов.