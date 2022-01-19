17 многоэтажек построят вместо частного сектора в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в этом году начнут застройку микрорайона Копай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии управления строительства аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов сообщил, что в микрорайоне, который сейчас находится в запущенном состоянии, появятся 17 современных многоэтажных жилых домов на 2,8 тысячи квартир. С учетом коэффициента семейственности жилье получат 9,8 тысячи североказахстанцев.

«Начинаем работу по Копаю. Люди давно ждут, часто задают вопросы, когда же начнется снос. В течение полутора лет шла разработка плана детальной планировки микрорайона, разработка проектно-сметной документации. Буквально отрисовывали каждый дом, как должен выглядеть. Кропотливая работа проводилась, сейчас почти все готово. В этом году начнем строить девять многоэтажек. Это будет кредитное жилье. Начнется снос частного сектора. Деньги на все предусмотрели в бюджете», - рассказал К. Аксакалов.