17 млн квадратных метров жилья обещают построить в 2021 году в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О положительной динамика в сфере строительства во всех регионах рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Индекс физического объема по строительству по итогам января 2021 года составил 107%. Положительная динамика наблюдается во всех регионах», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

В частности, по жилищному строительству за первый месяц текущего года введено в эксплуатацию более 801 тыс. кв. метров жилья, что составляет 109,4% к аналогичному периоду 2020 года.

«На сегодняшний день всего по республике сдано свыше 6 810 жилищ. Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечается в 16 регионах за исключением Мангыстауской области, где недостижение составило -32,4%», - отметил министр.

«В этом году мы обеспечим строительство 17 млн. кв. метров жилья. Согласно поручению Главы государства мы должны повысить долю местного содержания при строительстве жилья. Это дополнительная возможность для бизнеса развить отечественный рынок строительных материалов», - заключил глава МИИР.