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    10:24, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    17 млн кв. м жилья  планируется построить в Казахстане в этом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены новые подходы в жилищной политике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    С докладом выступили министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Айдар Арифханов, председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова, исполнительный директор ТОО «Qazaq stroy» Нурлан Артыкбаев, акимы Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, Карагандинской области – Женис Касымбек, г. Шымкент – Мурат Айтенов, г. Нур-Султан – Алтай Кульгинов, заместитель Премьер-Министра Роман Скляр.

    «Эффективная реализация жилищной политики позволит нам исполнить поручение Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева по доведению к 2030 году обеспеченности жильем до 30 кв. м на 1 человека. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, представляя предвыборную программу партии «Nur Otan», поручил построить в ближайшие пять лет свыше 100 млн кв. м жилья. Таким образом, мы обеспечим жильем порядка 1 млн семей», — сказал А. Мамин.

    Премьер-Министр подчеркнул, что для реализации поставленных масштабных задач реформируется жилищная политика. Новый комплекс мер предусматривает дальнейшее повышение доступности жилья, стимулирование притока инвестиций частных застройщиков в строительство арендного жилья. Разработаны подходы по увеличению объемов финансирования жилья на рыночных условиях. Основным инструментом в данной работе является созданный «Отбасы банк», который будет централизованно формировать и вести очередь нуждающихся граждан, реализуя им льготное жилье в рамках Госпрограммы «Нұрлы жер».

    Всего в текущем году предусмотрено сдать 17 млн кв. м жилья, что больше в сравнении с прошлым годом почти на 2 млн кв. м.

    В рамках развития отечественного производства импортируемых строительных материалов в ближайшее время планируется реализовать проекты частных инвесторов общей стоимостью свыше 63 млрд тг по производству газобетонных блоков, фасадных фиброцементных плит, теплоизоляционных материалов, сэндвич-панелей, железобетонных конструкций, керамических плит.

    Премьер-Министр поручил до 25 марта т.г. внести в Правительство законопроект о внесении поправок в законодательство для реализации новых подходов в жилищной политике и внесения соответствующих изменений в госпрограмму «Нұрлы жер» в текущем году.

    «Важно своевременно начать строительный сезон в регионах. Необходимо вовремя выделить земельные участки, подвести к ним необходимую инженерную инфраструктуру», — сказал А. Мамин.

    Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и НПП «Атамекен» дано поручение до 15 марта т.г. разработать и внести в Правительство детальный План мероприятий по развитию строительной индустрии.
    Теги:
    Правительство Правительство РК Президентский пакет мер Жилье Строительство
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