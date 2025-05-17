17 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

72 года назад (1953) родился ТОКАЕВ Касым-Жомарт Кемелевич – Президент Республики Казахстан.

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Родился в городе Алматы. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), (1975); преддипломную стажировку прошел в Посольстве СССР в КНР; стажировался в Пекинском лингвистическом институте (1983-1984); окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ, специалист-международник (1992).

Трудовую деятельность начал в 1975 году в Министерстве иностранных дел СССР и был направлен на работу в советское посольство в Республике Сингапур. В 1979 году вернулся в аппарат МИД СССР. В 1984-1985 годах работал в МИД СССР, затем был направлен в советское посольство в Китайской Народной Республике, где работал до 1991 года на должностях второго секретаря, первого секретаря и советника.

В 1992 году был назначен заместителем министра иностранных дел РК. В 1993 году стал первым заместителем министра иностранных дел РК. В 1994 году назначен министром иностранных дел РК. В марте 1999 года стал заместителем Премьер-министра РК. В октябре 1999 года с согласия Парламента Указом Президента Республики Казахстан был назначен Премьер-министром РК. В январе 2002 года стал Государственным секретарем – министром иностранных дел РК. С 2003 по 2007 год – министр иностранных дел РК. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.

В январе 2007 года избран председателем Сената Парламента Республики Казахстан. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В марте 2011 года назначен заместителем Генерального секретаря ООН, Генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем Генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению. Занимал также должность Генерального секретаря Конференции по разоружению. Избирался председателем Советов министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

16 октября 2013 года вновь избран председателем Сената Парламента Республики Казахстан.

20 марта 2019 года принес присягу в качестве Президента Республики Казахстан.

9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96% и был избран Президентом Республики Казахстан. 12 июня 2019 года, в соответствии со статьей 42 Конституции РК, принес присягу и официально вступил в должность Главы государства.

20 ноября 2022 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 81,31 % голосов. 26 ноября 2022 года состоялась церемония инаугурации Президента Республики Казахстан.

С апреля 2021 года председатель Ассамблеи народа Казахстана. С января 2022 года председатель Совета Безопасности Республики Казахстан.

Чрезвычайный и Полномочный Посол. Доктор политических наук. Действительный член Всемирной академии гуманитарных и естественных наук. Член «Совета мудрецов» Мюнхенской конференции по безопасности. Почетный профессор Шэньчжэньского университета (КНР) и Дипломатической академии МИД Российской Федерации. Почетный президент Казахстанского Совета по международным отношениям. Почетный декан Женевской школы дипломатии и международных отношений. По версии Русского биографического общества вошел в список лауреатов «Человек Года – 2018». В течение 13 лет возглавлял Федерацию настольного тенниса Казахстана.

Автор 10 книг по проблемам международных отношений.

На занимаемой должности - с ноября 2022 года.

Награжден многочисленными государственными наградами Республики Казахстан и зарубежных стран, а также памятными медалями.

75 лет назад (1950) родился РОГОВ Игорь Иванович – председатель Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан.

Фото: kazpravda.kz

Родился в г. Баку (Азербайджан). Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1973).

Трудовая деятельность: станочник Алма-Атинского деревообрабатывающего комбината (1967-1968); следователь Ауэзовского районного отдела внутренних дел г. Алматы (1973-1975); ассистент, старший преподаватель, заместитель декана, доцент юридического факультета Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (1975-1990); консультант государственно-правового отдела канцелярии Президента Казахской ССР (1990-1991); старший референт государственно-правовой референтуры аппарата Президента Казахской ССР (1991); старший референт государственно-правового отдела аппарата Президента и Кабинета министров РК (1991-1992); заведующий сектором правоохранительных органов государственно-правового отдела аппарата Президента и Кабинета министров РК (1992); заместитель председателя Конституционного суда РК (1992-1995); помощник Президента РК (1995-1997); советник Президента РК (1997-2000); министр юстиции РК (2000-2002); заведующий государственно-правовым отделом - заместитель руководителя Администрации Президента РК (2004); председатель Конституционного Совета РК (2004-2017); заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан (с 2017 года), председатель общественного совета по борьбе с коррупцией (с 2020 года).

На занимаемой должности - с августа 2021 года.

Награжден орденами «Парасат» (2005), «Достық» II ст. (2011); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Тынга 50 жыл», «Астана»; «10 жыл Астана» (2008). Удостоен почетных званий «Заслуженный деятель Республики Казахстан», «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (1999).

68 лет назад (1957) родился НУРСИПАТОВ Нуржан Нурланбекович – член Совета директоров, независимый директор АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг».

Фото: senate.parlam.kz

Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил Высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в городе Минске, контрразведчик; Карагандинский государственный университет, юрист.

Трудовая деятельность: служба в органах государственной и национальной безопасности: оперуполномоченный, старший оперуполномоченный Аягозского районного отдела и управления Комитета государственной безопасности по Семипалатинской области (1982-1992); заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления, заместитель начальника службы, заместитель начальника департамента контрразведывательных, кадрового, информационно-аналитического, разведывательного, инспекторского подразделений Центрального аппарата Комитета национальной безопасности РК (1992-2006); начальник управления Комитета национальной безопасности РК по городу Семей (2006-2007); первый заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности РК по Восточно-Казахстанской области (2007-2013); начальник департамента Комитета национальной безопасности РК по Павлодарской области (2013-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2017-2020); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2020-2023).

Награжден орденом «Құрмет» (2020); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «За вклад в обеспечение национальной безопасности», «Щит национальной безопасности» І, ІІ, ІІІ ст., «Ветеран Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», «За безупречную службу» І, ІІ, ІІІ ст.; Почетной грамотой МПА СНГ (2019).

68 лет назад (1957) родился АУЕСБАЕВ Нурлан Сатыбалдиевич – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Фото: parlam.kz

Родился в Байдибекском районе Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, специальность «Инженер-экономист»; Казахскую академию труда и социальных отношений, специальность «Юриспруденция».

Трудовая деятельность: слесарь треста «Казахтехмонтаж» в городе Шымкент (1975-1976); механик «Казсельхозтехники», заведующий комитетом комсомола (1979); секретарь Кеншарского комитета комсомола имени Жамбыла Байдибекского района (1981-1982); механик плавильного цеха Шымкентского свинцового завода (1982-1990); председатель ОО «Қазақ тілі» (1990-1991); председатель Наурызского поселкового совета (1991-1993); председатель Наурызской поселковой администрации Абайского района г. Шымкент (1994-1995); аким Наурызского поселка Абайского района г. Шымкент (1995-1996); заместитель руководителя «Управления экономики и поддержке предпринимательства» акимата города Шымкент (2002); аким села Кызылжар (03.2002-2003); руководитель управления внутренней политики и делам молодежи города Шымкент (2003); руководитель Отдела анализа и языковой политики Управления информации по городу Астана МИОС (09.2003); руководитель Отдела организационной работы и социальных технологий (2004); руководитель Хозяйственного управления РГКП Минсельхоза (2005); заместитель директора, начальник охраны объектов ТОО «Куаныш-2030» (2009-2012); генеральный директор охранного агентство «Аристократ» (2012-2020).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2023).

60 лет назад (1965) родился ЖАЙЫМБЕТОВ Мархабат Жайымбетович – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва, член Комитета по финансам и бюджету.

Фото: primeminister.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт, электрификация сельского хозяйства; Кызылординский государственный университет имени Коркыт ата, экономика и управление на предприятии (по отраслям) (2001); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, инженер-экономист (2009).

Трудовая деятельность: энергетик Кызылординского ремонтно-технического завода «Главагрореммаш» (1989-1993); энергетик, главный энергетик, начальник цеха Кумкольской экспедиции глубокого эксплуатационного бурения ГАО «Южнефтегаз» (1993-1998); главный энергетик, начальник отдела ОАО «Харрикейн Кумколь Мунай» (1998-2000); начальник отдела ОАО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз», г. Кызылорда (2000-2005); начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области (2005-2008); заместитель акима Кызылординской области (2008-2010); аким г. Кызылорда (2010-2013); аким Аральского района Кызылординской области (2013-2014); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2014-2015); председатель Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2015-2016); председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МНЭ РК (2016-2017); председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК (2017-2019); председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2019-2021); заместитель акима Кызылординской области (2021-2023).

На занимаемой должности - с марта 2023 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2007), «Парасат» (2018); шестью юбилейными медалями Республики Казахстан.

60 лет назад (1965) родилась АКИЛБЕКОВА Зина Жуманазаровна – заместитель акима области Улытау.

Фото: акимат области Улытау

Окончила Жезказганский педагогический институт (1987); Казахстанско-Российский университет (2007).

Трудовая деятельность: руководитель школы пионерского актива Дома пионеров и школьников, город Жезказган (1988-1995); заместитель директора по методической работе Дома пионеров и школьников, город Жезказган (1995-2004); заведующий по учебной части СШ №11, город Жезказган (2004-2007); и.о. главного специалиста отдела индустриально-инновационого развития, внедрения информационных технологий и аналитической работы, ГУ «Аппарат акима города Сатпаев» (2007); главный специалист отдела индустриально-инновационного развития, внедрения информационных технологий и аналитической работы, ГУ «Аппарат акима города Сатпаев» (2007-2008); начальник ГУ «Отдел внутренней политики города Жезказган» (2008-2011); начальник ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта города Жезказган» (2011-2015); заместитель акима города по вопросам внутренней политики и социальной сферы, ГУ «Аппарат акима города Жезказган» (2015-2022) руководитель управления координации занятости и социальных программ Улытауской области (2022-2023); председатель постоянной комиссии Улытауского областного маслихата (2023-2024).

На занимаемой должности с августа 2024 года.

48 лет назад (1977) родился КУСАИНОВ Даулетбек Каирбекович – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Канаде.

Фото: Gov.kz

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский университет им. Ш. Валиханова (1998); Евразийский гуманитарный институт (2010); Университет Стирлинг (2016).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры немецкого языка Кокшетауского университета им. Ш. Валиханова (1998-1999); консультант Национального центра устойчивого развития Министерства охраны окружающей среды РК (1999-2000); атташе, 3-й, 2-й секретарь департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (2000-2004); третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия (2004-2008); начальник управления департамента торговых переговоров Министерства индустрии и торговли РК (2008-2009); консультант, инспектор, заведующий сектором Центра внешней политики Администрации Президента РК (2009-2014); заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК (02.2014-09.2014); советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2014-2017); советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки (2017-2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.