17 марафонов за 17 недель: казахстанцы пробежали по 42 км в каждом городе страны

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 1 декабря завершился масштабный беговой челендж «17/17/17», автором которого был бизнес-тренер из Алматы Виктор Мальчиков. Он поставил цель – преодолеть за 17 недель 17 марафонов в 17 городах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель челенджа – показать, что для бега нет границ – бегать можно везде, бегать могут все и бегать можно всегда. Не важно, какой за окном город и пейзаж, какая погода, есть ли у тебя компания или нет, бежишь ты 2 км или 42…», - сказал Виктор.

Челендж запустился 11 августа в Алматы, а завершился 1 декабря в городе Нур-Султане.

«Вместе с нами дистанцию преодолевали разные люди: бегуны-любители, беговые сообщества, профессиональные спортсмены. Мы хотели показать, что при большом желании и верной подготовке можно преодолеть не один марафон, а даже 17 подряд», - добавил он.

Челендж прошел при поддержке проекта #Другой ты и «Алматы марафона». Помимо самих забегов, в каждом городе Виктор провел ряд мастер-классов и встреч с бегунами.

«Безусловно, такие нагрузки требуют специфичной подготовки. Нельзя давать организму такую встряску, не подготовив его ко всем трудностям. Я занимаюсь бегом уже 4 года. Весной я прошел спортивное тестирование, которое показало отличную физическую подготовку. Затем готовился к двум большим стартам – быстрому полумарафону в мае и Ironman 70.3 в Нур-Султане в июле. Поэтому тренировки шли постоянно. Помимо правильной подготовки важен процесс восстановления. Для меня это было 2 выходных в неделю, спортивный массаж и баня раз в неделю и сбалансированное питание», - отметил бегун.

В каждом городе Виктора поддерживали местные беговые команды. Маршрут всегда проходил по местным достопримечательностям, набережным, около мечетей и церквей, по историческим районам города.

Завершал челендж марафон в Нур-Султане, где на старт вышли около 250 человек. Одновременно прошел онлайн-забег в других городах, где каждый мог пробежать полный марафон или любую комфортную для себя дистанцию.

На финише автора проекта встретила дочь и надела на шею медаль. В планах у бегуна преодолеть первый ультрамарафон в 70 км и улучшить личный рекорд на классическом марафоне, пробежав его быстрее 3 часов.

«Думаю, этот челендж смог объединить разных людей. Показать, что они не одиноки в своей беговой зависимости. Темп был небыстрым, и мы делились историями из жизни на бегу. Особенно запомнились истории людей в разных городах и их эмоции на финише «Я смог», «Я сделал это!» - люди искренне удивлялись и радовались своим возможностям, пробежав марафон. Для меня это показатель того, что цель челенджа было выполнена максимально успешно!» - заключил Виктор.