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    16:54, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    17-летний пассажир изнасиловал и ограбил попутчицу в такси в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 17-летний пассажир изнасиловал и ограбил попутчицу в такси в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В дежурную часть Илийского РУП с заявлением об изнасиловании и ограблении обратилась местная жительница. Из заявления следует, что 9 октября около 03.00 часов ночи на железнодорожном вокзале №1 города Алматы она села в такси, чтобы уехать к себе домой. По пути таксист по просьбе пассажира у села Туйменбаева свернул с дороги в поле. Там пересевший на заднее сиденье пассажир в присутствии таксиста на нее напал, избил, изнасиловал и ограбил, забрав золотую цепочку.

    Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 120 ч. 1«Изнасилование» и 191 ч. 2 УК РК «Грабеж».

    «В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 17-летнего жителя поселка Бурундай. Водворенный в ИВС подозреваемый признался в насильственных действиях. Следственный судья на период досудебного расследования избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

    Водитель такси, оказавшийся 22-летним знакомым односельчанином задержанного, также доставлен в полицию. В ходе досудебного расследования его действиям будет дана соответствующая правовая оценка. Иная информация в интересах следствия, не разглашается.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия Правоохранительные органы
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