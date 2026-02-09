17 казахстанских судей могут быть освобождены от должности по рекомендации Высшего судебного совета

В прошлом году в сентябре был объявлен конкурс на занятие 13 вакантных должностей судей в 10 областных и приравненных к ним судах для специалистов в отдельных отраслях права — земельного, корпоративного, налогового и финансового.

— С целью привлечения в судебную систему сильных юристов Советом впервые были проведены разъяснительные онлайн-семинары для ассоциаций адвокатов и юристов, а также сотрудников правоохранительных и специальных органов. Это позволило почти в два раза увеличить количество участников отбора по сравнению с прошлым годом, — председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов.

Сведения о кандидатах, рекомендованных к назначению, оглашены во время онлайн-трансляции заседания на официальном YouTube-канале Совета, а также размещены на официальном интернет-ресурсе.

Также подведены итоги деятельности Квалификационной комиссии, Комиссии по кадровому резерву и Судебного жюри при Высшем судебном совете за 2025 год.

Отмечено, что ранее кандидаты месяцами ожидали прохождения этапов квалификационного экзамена. В целях оптимизации процедур пересмотрены подходы к его проведению, обновлен состав Квалификационной комиссии и изменен формат экзамена. В настоящее время экзамены проводятся ежемесячно, а общий срок их прохождения сокращен с 1,5 лет до трех месяцев. А

Анализ деятельности Судебного жюри при Совете свидетельствует о формировании единообразной и устойчивой дисциплинарной практики. При сопоставимом количестве дисциплинарных взысканий в 2024 и 2025 годах количество обжалований решений Судебного жюри сократилось на одну треть.

Говоря о кадровом резерве, председатель Совета подчеркнул, что он должен быть действенным инструментом обновления судейского корпуса. В результате повышения требований и оптимизации численности в 2025 году из кадрового резерва на вышестоящие и руководящие должности назначены 42 судьи (в 2024 году — 9).

В ходе заседания Советом рекомендовано освободить от должности 17 судей по различным основаниям. Также продлены полномочия двух судей, достигших пенсионного возраста. Рассмотрены обращения трех судей об обжаловании решений Судебного жюри о привлечении к дисциплинарной ответственности. По итогам рассмотрения все решения признаны обоснованными и оставлены в силе.