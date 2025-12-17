17 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

71 лет назад (1954) родился ЗАКИРЬЯНОВ Кайрат Хайруллинович — президент Казахской академии спорта и туризма.

Фото: fnsu.kz

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил механико-математический факультет Казахского государственного университета (1971); аспирантуру Института математики Сибирского отделения Академии наук СССР, Новосибирск.

Трудовая деятельность: ассистент, помощник завотдела алгебры Усть-Каменогорского педагогического института, ректор ВКГУ (1979-1995); завсектором отдела внутренней политики Администрации Президента РК (1995-1998); ректор Казахского государственного института физической культуры (1998).

Мастер спорта СССР по боксу и кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. Возглавляет Федерацию студенческого спорта РК, аудитор Азиатской Федерации студенческого спорта; глава Центрально-Азиатской ассоциации институтов физической культуры и спорта (2002), президент Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта (2009).

Награжден орденами «Құрмет», Петра Великого, Чингизхана и Абылайхана, почетным знаком Национального Олимпийского комитета РК и другими наградами.

59 лет назад (1966) родился СТАМБЕКОВ Ерлан Даулетович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Фото: stambekov.kz

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности «инженер-экономист» (1991).

Трудовая деятельность: маклер Алма-Атинской фондовой биржи (1991-1992); директор АО Международный торговый дом «Анар» (1992-1997); генеральный директор ТОО «ALA Data Systems ltd» (1997-2000); первый заместитель генерального директора РГП «Главное диспетчерское управление нефтегазовой промышленности» Министерства энергетики и минеральных ресурсов (2000-2001); генеральный директор ТОО «ALA Data Systems ltd» (2001-2003); директор департамента корпоративного развития ЗАО «Казтрансойл» (2003-2004); генеральный директор ТОО «ALA Data Systems ltd» (2004); президент ТОО «Alacard Petroltech»; директор региональной Палаты предпринимателей Алматы (10.2013-07.2014); председатель регионального совета Палаты предпринимателей Алматы (2015-2018).

На занимаемой должности с марта 2023 года.

50 лет назад (1975) родился ИСЕТОВ Арман Аскарович — заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Фото: ҚР СІМ

Родился в Костанайской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби.

Трудовая деятельность: референт договорно-правового управления, заместитель директора Международно-правового департамента МИД РК (1998-2004); сотрудник постоянного представительства РК при ООН в Нью-Йорке (2004-2012); директор Международно-правового департамента МИД РК (2012-2018); первый заместитель постоянного представителя РК при ООН в Нью-Йорке (2018-2022); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Таиланд (2022-2025).

На занимаемой должности — с июля 2025 года.

46 лет назад (1979) родился КАДЖИАКБАРОВ Нуржан Хажимуратулы — заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.

Фото: Akorda.kz

Родился в Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления (2000); магистратуру Дипломатической академии МИД РФ (2020).

Трудовая деятельность: учитель математики по подготовке олимпийского резерва Республиканской специализированной физико-математической школы-интерната (1999-2000); референт, атташе департамента экономической политики Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2000-2002); третий секретарь Комитета по инвестициям МИД РК (2002); третий, второй секретарь Комитета по делам СНГ МИД РК (2002-2004); эксперт отдела внешних связей канцелярии Премьер-Министра РК (2004-2006); старший эксперт, консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2006-2016); директор департамента СНГ МИД РК (2016-2017); советник-посланник посольства РК в РФ (2017-2022).

На занимаемой должности — с апреля 2022 года.

45 лет назад (1980) родился БИМАГАМБЕТ Ануарбек Косымулы — директор ТОО «Маңғыстау Медиа».

Родился в селе Косбулак Мангистауского района. Окончил Мангистауский гуманитарно-экономический колледж; Алматинский государственный педагогический институт (ныне КазНПУ).

Трудовая деятельность: корреспондент телестудии «TVT» и республиканской газеты «Үш қиян» (1999–2002); собственный корреспондент республиканского агентства «Хабар», телеканала «Қазақстан» по Мангистауской области (2002–2005); руководитель пресс-службы акима Мангистауской области (2005); главный редактор журналов «Шерқала» и «Әбіш әлемі»; директор Мангистауского областного филиала РТРК «Қазақстан» и телеканала «AQTAU»; заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области (2024-2025).

Автор поэтического сборника «Жетімтоғай жапырағы» (2006). Победитель фестиваля «Каспий — море дружбы», республиканского поэтического конкурса, посвящённого Шотан-батыру, лауреат республиканского телеконкурса «Менің атым — Махамбет» и международного фестиваля «Шабыт».

Награждён орденом «Құрмет».

44 года назад (1981) родился ЕМЕЛБАЕВ Руслан Тохтарбекович — советник министра науки и высшего образования Республики Казахстан.

Фото: facebook.com/ruslan.yemelbayev

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, история (2007); Казахский национальный педагогический университет им. Абая, история (магистратура).

Трудовая деятельность: учитель истории Казахстана (2007-2010); директор учебного центра по подготовке к ЕНТ, г. Павлодар (2010-2015); руководитель отдела по организации формирования тестовых заданий центра «DОSTYK» (2015-2016); директор по связям с общественностью «Education Consulting» (2016-2019); директор по управлению проектами ТОО «EduCon» (2019-2021); исполняющий обязанности директора РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан (08.2021-10.2021); директор Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (2021-2024).

43 года назад (1982) родился ЖИЛКИБАЕВ Ержан Жуматович — секретарь партии «AMANAT».

Фото: партия AMANAT

Родился в г. Ленгер. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, специальность «экономист-менеджер» (1999); Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан, магистр государственного и местного управления (2004-2006); Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова, специальность «юрист» (2011).

Трудовая деятельность: главный специалист департамента экономики Южно-Казахстанской области (2003-2004); главный эксперт представительства Правительства в Парламенте Республики Казахстан (2006-2007); начальник отдела МЭБП Республики Казахстан (2007); помощник Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2007-2009); помощник акима Восточно-Казахстанской области (2009); заместитель руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области (06.2009-01.2012); руководитель аппарата акима Восточно-Казахстанской области (01.2012-2014); государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2014-2016); аким Медеуского района города Алматы (05.2016-03.2019); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2019); первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (04.2019-02.2020); заместитель акима Жамбылской области (02.2020-03.2021); аким города Тараз (03.2021-08.2022); советник Исполнительного секретаря партии «AMANAT» (2023).

На занимаемой должности с апреля 2023 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2017).

Также в этот день родились:

131 год назад (1894-1938) родился ШОНАНУЛЫ Тельжан — один из основоположников отечественного языкознания, ученый-педагог, литератор, критик, историк, переводчик, общественный деятель.

Фото: wikipedia.org

Уроженец Актюбинской области. Окончил двухклассное русско-казахское Ыргызское училище, Оренбургский педагогический киргизский (казахский) институт, Казахский национальный педагогический институт имени Абая.

Работал учителем, преподавателем, доцентом Казахского государственного университета, Казахского национального педагогического института имени Абая. В 1917 году был избран членом комиссии по образованию при правительстве Алашорды во главе с Ахметом Байтурсыновым.

Автор свыше 30 учебников. В перечне написанных им работ: «Жаңалық» («Новость»), «Сауаттан» («Просвещайся»), «Колхоз ауылы» («Колхозный аул»), «Оқу құралы» («Учебное пособие» вместе с А. Байтурсыновым), «Тіл дамыту» («Развитие языка»), «Қазақ тілінің оқу құралы» («Учебные пособия по казахскому языку»), труды по латинской письменности, татарскому, уйгурскому и о тюркских языках. В книге, вышедшей в Ташкенте, «Қазақ жер мәселесінің тарихы» («История казахской земли») рассматриваются вопросы колонизации Казахстана на протяжении 200 лет.

В 1994 году в Актобе был образован благотворительный фонд имени Т.Шонанулы, который занимается исследованием духовного наследия ученого.