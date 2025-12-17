17 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День демократического обновления Республики Казахстан

Указом Президента Республики Казахстан от 12 декабря 1991 года «О реабилитации граждан, привлеченных к ответственности за участие в событиях 17–18 декабря 1986 года в Казахстане» была дана правовая и политическая оценка этих событий. Граждане, необоснованно привлеченные к ответственности, были полностью реабилитированы, а 17 декабря объявлен Днем демократического обновления Республики Казахстан.

СОБЫТИЯ

В 1919 году вышел первый номер газеты «Ұшқын» (современное название «Egemen Qazaqstan»). За время существования издание вместе со страной пережило черные годы репрессий, оставалось в строю в годы Второй Мировой войны, в эпоху застоя, в период перестройки видело крах советского государства и становление суверенного Казахстана. На ее страницах находят отражение главные события в жизни страны, звучат актуальные интервью, выходит качественная публицистика, слышен голос истории, затерявшейся в архивах, оживают забытые имена и поднимаются самые злободневные вопросы.

В 1930 году был образован Мендыкаринский район, расположенный в северной части Костанайской области. Площадь района составляет 6,6 тыс. кв. км. Административное устройство района представляют 12 сельских округов и районный центр.

Название района связано с именем Мендыкары бия, который проживал у урочища Сары-камыс. За справедливость в суждениях, острый ум и благородство души соплеменники признали его народным судьей и обращались к нему за разрешением различных споров.

В 1930 году на северо-востоке Алматинской области был создан Аксуский район площадью 13,6 тыс. кв. км. Территория района находится между Балкаш-Алакольской впадиной и хребтом Жетысу Алатау-Коныртау, Кайракколь, Желдикарагай; на севере, северо-востоке и западе — песчаные массивы Торангыкум, Кемеркум, Сымбаткум, Кушикжал и Жалкум.

В 1986 году в Алма-Ате, бывшей в то время столицей Казахской ССР, состоялись выступления казахской молодежи, принявшие форму массовых протестов. Эти события вошли в историю как один из первых массовых митингов в СССР, запустив череду забастовок в других национальных республиках Советского Союза.

По официальной версии, волнения начались из-за решения генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о снятии с должности первого секретаря компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его на первого секретаря Ульяновского обкома партии Геннадия Колбина, ранее никогда не работавшего в Казахстане.

Участники мирного митинга требовали назначить на должность главы республики представителя коренного населения. Выступление казахской молодежи было жестоко подавлено. Декабрьские события в Казахстане стали первым в СССР массовым митингом против диктата центра.

В 1991 году Казахстан подписал Европейскую энергетическую хартию, являющуюся выражением принципов международного сотрудничества в энергетике на основе общей заинтересованности в надежном энергоснабжении и устойчивом экономическом развитии.

Инициативы, выдвинутые Казахстаном в рамках председательства в конференции по Энергетической хартии в 2014 г., включали конструктивные предложения, касающиеся продвижения инвестиций в энергетический сектор, транзита и торговли, совершенствования механизма разрешения споров, а также модернизации процесса Энергетической хартии.

В 2003 году был подписан Указ «О введении в Республике Казахстан моратория на смертную казнь». Указ приостановил исполнение всех приговоров о смертной казни, но не запрещал судам выносить приговоры о назначении смертной казни. В качестве альтернативного наказания в Казахстане с 2004 года введено пожизненное лишение свободы.

В 2009 году в Шымкенте был установлен памятник Абильхану Кастееву, расположившийся у входа в художественный колледж, который носит его имя.

Абильхан Кастеев (1904-1973) — казахский живописец и акварелист, народный художник Казахской ССР, основоположник казахского изобразительного искусства. Им написано более тысячи произведений маслом и акварелью. Его работы находятся в Государственной Третьяковской галерее (Россия), в Государственном музее искусства народов Востока, в Центральном музее Революции СССР в Москве, Государственном музее искусств Казахской ССР и других музеях страны.

В 2012 году посольством Республики Казахстан в Турецкой Республике проведена церемония открытия Детского центра на базе Фонда казахов Турции. В дар центру был передан учебно-методический материал по изучению казахского языка, истории и литературы Казахстана, а также детские игрушки, созданные в национальном стиле.

В 2014 году Казахстан вошел в список стран с лучшими университетами по рейтингу QS University Rankings.

Цель рейтинга — признание университетов как многосторонних организаций и обеспечение глобального сравнения достижений университетов, в том числе, и с университетами мирового класса.

В 2016 году жительница Талдыкоргана Гулжанат Жанатбек заняла первое место среди женщин в Международном марафоне Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в китайском городе Куньмин. В марафоне принимали участие представители всех стран-участниц ШОС, а также спортсмены из других стран.

Гулжанат Жанатбек смогла преодолеть дистанцию в 21 км быстрее всех. Денежный приз за первое место составил 5 тысяч долларов США. Спортсменка входит в сборную Казахстана по легкой атлетике.

В 2018 году в Алматы прошла историко-документальная выставка о становлении суверенного государства. На выставке была представлена копия Конституционного закона о государственной независимости Республики Казахстан от 16 декабря 1991 года. Именно с этого документа ведется отсчет истории самостоятельного государства. Среди экспонатов — письмо Джорджа Буша-старшего о признании независимости Казахстана Соединенными Штатами Америки.

В 2020 году в Риме состоялась церемония открытия информационно-культурного центра Абая, а также презентация сборника поэм и «Слов назидания» родоначальника казахской письменной литературы, великого казахского поэта Абая Кунанбайулы.

На итальянский язык «Слова назидания» и поэмы Абая были переведены Национальным бюро по переводам Казахстана. Это позволило итальянскому читателю ознакомиться с трудами казахского поэта и мыслителя и послужило культурному взаимообогащению народов двух стран, станет мостом, который позволит итальянской общественности глубже изучить казахскую литературу и поэзию, а также культурную и литературную жизнь Казахстана через призму трудов Абая.

Итальянские эксперты прочитали переведенные на итальянский язык слова назидания и поэмы Абая, выразив свое восхищение ими и отметив актуальность сказанных поэтом слов сегодня.

В 2020 году в честь Дня Независимости Республики Казахстан в административном здании города Сан-Франциско состоялась церемония поднятия флага страны, сопровождаемая гимном Республики Казахстан. Мэр города Сан-Франциско Лондон Н. Брид подписала обращение, в котором говорится, что в ее городе этот день является днем дружбы между США и Казахстаном.

В 2020 году издательство Кембриджского университета представило первый в истории англоязычный сборник избранных произведений Шокана Уалиханова, одного из наиболее выдающихся казахских ученых XIX века. Он известен в казахстанской истории как великий ученый, этнолог, географ, картограф и художник.

В книгу вошли наиболее значимые научные труды Ш. Валиханова, посвященные изучению географии, истории, этнологии и экономики Центральной Азии. Для англоговорящих читателей эти произведения восполняют важный пробел в изучении истории региона.

В 2021 году в Абу-Даби (ОАЭ) стартовал 15-й чемпионат мира FINA по плаванию в короткой воде (25 м). Казахстанский пловец Адильбек Мусин установил новый рекорд Казахстана. По итогам заплывов на дистанции 200 м баттерфляем Мусин показал результат 1: 54,4.

В 2023 году в Алматы завершился XI международный кинофестиваль студенческих и дебютных фильмов «Бастау». В программе Bastau Debuts гран-при — награду имени Калыкбека Салыкова — получила картина из Монголии «Если бы я только мог впасть в спячку». Приз за «Лучшую режиссуру» поделили Шокир Холиков из Узбекистана за фильм «Воскресенье» и Амжад Аль-Рашид из Иордании за ленту «Иншаллах, мальчик». «Специальный приз жюри» достался казахстанскому фильму «Степь» Максима Акбарова. Лучшим актёром признали Токтосуна Азыгулова («Дитя небес», Кыргызстан), лучшей актрисой — Хадижу Батаеву («Клетка ищет птицу», Россия/Франция). «Особое упоминание жюри» — картина «От жизни к жизни» (Бека Сихарулидзе, Грузия). «Прорыв года» — «Қаш» Айсултана Сейтова.

В 2023 году Шавкат Рахмонов досрочно победил Стивена Томпсона на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Первый раунд боец забрал в клинч-контроле, а в концовке второго раунда смог сделать удушающий. Это 18 победа для 29-летнего казахстанского спортсмена.

В 2023 году на крупнейшей выставке пищевых технологий и автоматизации предприятий «Foodtech Japan Tokyo» в Японии казахстанская сторона представила несколько научных решений в области пищевой промышленности. Одним из проектов стала технология производства мясной продукции, мясорастительных консервов из верблюжатины. Проект реализуется командой научных сотрудников Казахского национального аграрного университета под руководством д. б. н., профессора Серикбаевой Асии Демеухановны. При высоком содержании белка (до 29,8%) в них нет холестерина.

В 2024 году в Стамбуле в главном Культурном центре Ататюрка состоялась международная премьера оперы «Хан Султан. Алтын Орда». Постановка из репертуара казахского национального театра оперы и балета имени Абая приурочена к 800-летию образования Улуса Джучи. Процесс создания оперы сопровождался консультациями с известными учеными, специалистами в области истории Алтын Орды, такими как Ильнур Миргалеев, Ильяс Кемалоглу и Нурлан Атыгаев. За два дня спектакль посетило 4080 человек, которые погрузились в эпоху формирования одного из самых могущественных государств средневековья.