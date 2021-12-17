17 декабря - День Демократического обновления Республики Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 декабря - День Демократического обновления Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В День демократического обновления Республики Казахстан Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева от 12 декабря 1991 года «О реабилитации граждан, привлеченных к ответственности за участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Казахстане» была дана правовая и политическая оценка этих событий.

Граждане, необоснованно привлеченные к ответственности, были полностью реабилитированы, а 17 декабря объявлен Днем демократического обновления Республики Казахстан.

Также этот день является Днем памяти жертв декабрьских событий 1986 года.

В 1986 году состоялись выступления казахской молодёжи, произошедшие в Алма-Ате, бывшей в то время столицей Казахской ССР, принявшие форму массовых протестов. Эти события вошли в историю как один из первых массовых митингов в СССР, запустив череду забастовок в других национальных республиках Советского Союза.

По официальной версии, волнения начались из-за решения генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева о снятии с должности первого секретаря компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его на ранее никогда не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома партии. Участники мирного митинга требовали назначить на должность главы республики представителя коренного населения.

Выступление казахской молодежи было жестко подавлено репрессиями советского режима. Декабрьские события в Казахстане стали первым в СССР массовым митингом против диктата центра.

Среди жертв декабрьского восстания числилась казахская молодежь: Е. Сыпатаев, С. Мухамеджанова, К. Молданазарова, К. Рыскулбеков, М. Абдыкулов, Л. Асанова и другие.