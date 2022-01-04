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17 человек спасли из снежных заносов в Актюбинской области

4 Января 2022 16:45
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17 человек спасли из снежных заносов в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Хромтауском районе Актюбинской области из снежных заносов на дороге были спасены 15 человек и 5 легковых автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС.

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«3 января на пульт службы спасения поступило сообщение о том, что в Хромтауском районе в 55 километрах от села Дон несколько машин застряли в сугробе. По данному сообщению районные спасатели оперативно выехали на технике высокой проходимости ТРЭКОЛ. По прибытию сотрудники ЧС спасли 15 человек, в том числе 1 ребенка и вызволили из снежного плена 5 легковых автомобилей», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Затем спасатели вызволили из заносов еще одну автомашину марки «Нива», застрявшую между поселками Бадамша и Джангельди.

«Между населёнными пунктами Бадамша и Джангельди из-за неблагоприятных погодных условий в снежном плену застрял автомобиль марки «Нива». Оперативно прибывшими спасателями было установлено, что техника не могла выехать более 4 часов из-за отсутствия ГСМ. Спасателями было спасено двое подростков 17 и 18 лет, которых затем доставили в село Бадамша», - сообщили сотрудники ДЧС.

Специалисты предупредили, что во избежание подобных случаев, при получении штормового предупреждения стоит воздержаться от поездок в дальнюю дорогу и не покидать населённые пункты.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, то вам необходимо включить аварийные сигналы машины и немедленно сообщить в службу спасения «112». С собой необходимо иметь в машине лопатки, спички, фонарик, свечу, паяльную лампу, теплые вещи и горячий чай в термосе.



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#Актюбинская область   #Происшествия   #Видео   #Погода   #МЧС  
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Автор:

Самал Ендибаева

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