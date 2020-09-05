17 человек скончались от отравления метанолом в Армении

ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - С 31 августа по 5 сентября в Армении зарегистрировано 46 случаев отравления алкоголем (метанолом), 17 из которых закончились летальным исходом, а 16 пациентов выписаны после оказания медицинской помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на armenpress.am.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения РА, в настоящее время 13 пациентов проходят лечение от алкогольного отравления в различных медицинских центрах республики. У пациентов отмечены неврологические симптомы (тошнота, помутнение сознания, головокружение), коматозное состояние наблюдались у 3 пациентов, слепота появилась у 3 пациентов. Все эти симптомы типичны для отравления метанолом.

Минздрав Армении призвал воздержаться от употребления аналогичных продуктов неизвестного происхождения, «домашнего приготовления», или спирта без маркировки, купленных в магазинах, в аптеках.

В случае употребления метилового спирта, в зависимости от количества токсичных веществ, симптомы отравления могут проявиться от нескольких часов до 1-2 дней.

При появлении вышеперечисленных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.