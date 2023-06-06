17 человек эвакуированы, 10 авто повреждены при пожаре в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожар в паркинге ЖК «Кристалл» в городе Астане ликвидирован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Напомним, в 11:56 по улице Каюма Мухамедханова, в паркинге произошло возгорание 3-х кладовых помещений и 6 легковых автомашин, от теплового воздействия повреждено еще 4 автомобиля.

Силами спасателей, в том числе с верхних этажей с помощью автолестницы, эвакуировано 17 человек, из них 6 детей.

С предварительным диагнозом «отравление угарным газом» для оказания помощи в больницу доставлены 3 человека.

В 14:33 удалось достичь локализации пожара и в 15:02 огонь полностью ликвидирован. На месте задействовано 70 огнеборцев и 18 единиц техники.