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    15:18, 06 Июнь 2023 | GMT +6

    17 человек эвакуированы, 10 авто повреждены при пожаре в Астане

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    Photo: t.me/qr_tjm
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожар в паркинге ЖК «Кристалл» в городе Астане ликвидирован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Напомним, в 11:56 по улице Каюма Мухамедханова, в паркинге произошло возгорание 3-х кладовых помещений и 6 легковых автомашин, от теплового воздействия повреждено еще 4 автомобиля.

    Силами спасателей, в том числе с верхних этажей с помощью автолестницы, эвакуировано 17 человек, из них 6 детей.

    С предварительным диагнозом «отравление угарным газом» для оказания помощи в больницу доставлены 3 человека.

    В 14:33 удалось достичь локализации пожара и в 15:02 огонь полностью ликвидирован. На месте задействовано 70 огнеборцев и 18 единиц техники.


    Теги:
    Пожар Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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