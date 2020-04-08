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17 аппаратов ИВЛ переданы медучреждениям Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
8 Апреля 2020, 19:29
17 аппаратов ИВЛ переданы медучреждениям Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 17 стационарных и мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для предупреждения тяжелых последствий коронавирусной инфекции COVID-19 были переданы медучреждениям Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Они были приобретены по запросу акимата города по инициативе председателя президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимура Кулибаева при поддержке бизнесмена Кайрата Боранбаева, сообщили в благотворительном фонде «Халык».

Аппараты ИВЛ зарегистрированы в РК от производителей Hamilton Medical AG (Швейцария), Puritan Bennett (Covidien, США), а мобильные аппараты инвазивного и не инвазивного ИВЛ ResMed (США) получили специальное разрешение на ввоз в РК для комплектации карет скорой помощи и для нужд медучреждений города Алматы, задействованных в борьбе с COVID-19.

Ранее из средств Тимура Кулибаева и Кайрата Боранбаева были закуплены и переданы в качестве благотворительной помощи в медучреждения Алматы автомобили скорой медицинской помощи на базе Ford Tranzit, укомплектованные всем необходимым медицинским оборудованием для организации мобильных центров ранней диагностики COVID-19, а также для экстренной транспортировки тяжелобольных с легочной патологией из отдаленных районов и пригородов Алматы.

Аппараты ИВЛ – основное медицинское оборудование, которое на сегодня особенно востребовано и эффективно при лечении больных с тяжелыми легочными осложнениями коронавирусной инфекции.


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