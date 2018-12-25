17,4 млрд тенге направят на сферу строительства в Павлодаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре утвердили бюджет на ближайшие 3 года. Общий объем городского бюджета на 2019 год составил 78,3 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

По информации руководителя городского отдела экономики и бюджетного планирования Каната Капуова, объем собственных доходов планируется в размере 53,6 млрд тенге. Это больше на 5,6 млрд тенге по сравнению с 2018 годом.

«При планировании расходной части бюджета сохранена его социальная направленность, - подчеркнул Канат Капуов. - Учтена годовая потребность на выплату заработной платы. Финансовое обеспечение всех социально значимых мероприятий планируется в полном объеме».

По словам руководителя городского отдела экономики и бюджетного планирования на финансирование мероприятий социального блока предусмотрено 20 млрд тенге. Из них планируется выделение 16,3 млрд тенге на развитие сферы образования, 2 млрд тенге - на соцзащиту, 1,1 млрд - на спорт, и 507 млн тенге - на отдел культуры.

Самые большие ассигнования планируется направить на сферу строительства 17,4 млрд тенге. Жилищно-коммунальному хозяйству предполагается выделение порядка 10 млрд тенге. Так, в следующем году начнется строительство канализационных сетей в районе Второго Павлодара.

Кроме того, как рассказал аким города Ануар Кумпекеев, в 2019 году планируется закупить 10 электробусов и 20 автобусов на дизельном топливе. На эти цели выделяется 412 млн тенге.

«Покупаться они будут у отечественного производителя, - говорит Ануар Кумпекеев. - Это продукция костанайского завода. Эти автобусы планируется завезти в Павлодар до Дня Астаны».