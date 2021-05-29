08:00, 29 Май 2021 | GMT +6
1688 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1688 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 290,
город Алматы - 252,
город Шымкент - 52,
Акмолинская область - 126,
Актюбинская область - 41,
Алматинская область - 102,
Атырауская область - 85,
Восточно-Казахстанская область - 92,
Жамбылская область - 28,
Западно-Казахстанская область - 99,
Карагандинская область - 260,
Костанайская область - 43,
Кызылординская область - 19,
Мангистауская область - 36,
Павлодарская область - 96,
Северо-Казахстанская область - 35,
Туркестанская область - 32.
Всего в стране выявлено 383595 заболевших.