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    08:00, 29 Май 2021 | GMT +6

    1688 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1688 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 290,

    город Алматы - 252,

    город Шымкент - 52,

    Акмолинская область - 126,

    Актюбинская область - 41,

    Алматинская область - 102,

    Атырауская область - 85,

    Восточно-Казахстанская область - 92,

    Жамбылская область - 28,

    Западно-Казахстанская область - 99,

    Карагандинская область - 260,

    Костанайская область - 43,

    Кызылординская область - 19,

    Мангистауская область - 36,

    Павлодарская область - 96,

    Северо-Казахстанская область - 35,

    Туркестанская область - 32.

    Всего в стране выявлено 383595 заболевших.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество
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