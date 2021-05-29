1688 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1688 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 290,

город Алматы - 252,

город Шымкент - 52,

Акмолинская область - 126,

Актюбинская область - 41,

Алматинская область - 102,

Атырауская область - 85,

Восточно-Казахстанская область - 92,

Жамбылская область - 28,

Западно-Казахстанская область - 99,

Карагандинская область - 260,

Костанайская область - 43,

Кызылординская область - 19,

Мангистауская область - 36,

Павлодарская область - 96,

Северо-Казахстанская область - 35,

Туркестанская область - 32.

Всего в стране выявлено 383595 заболевших.



