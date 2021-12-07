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1680 акмолинцев получили первый компонент вакцины Pfizer

7 Декабря 2021 19:27
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1680 акмолинцев получили первый компонент вакцины Pfizer

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О том, как в регионе идет вакцинация вакциной «Комирнати» производства Pfizer, на прошедшем брифинге рассказала главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам спикера, всего по Акмолинской области в вакцинации против Covid-19 задействованы 133 прививочных пункта.

Первым компонентом пяти вакцин с начала прививочной кампании привито 314115 человек, что составляет от подлежащего населения 65,5%, а от общего числа населения - 42,7%. 287946 человек получили второй компонент, что составило от общего количества подлежащего населения 60 %, от общего числа населения - 39,1%.

С 15 ноября в Казахстане началась вакцинация подростков старше 12 лет, беременных и кормящих женщин вакциной «Комирнати» производства Pfizer/BioNTech, которая на сегодня имеет опыт успешного применения в 143 странах мира. Эффективность ее составляет более 90%.

«Всего регионом получено 35100 доз первого компонента вакцины, привито 1680 человек (2,5 %). Среди привитых 21 беременная женщина, 344 женщины в период лактации и 1315 подростков от 12 до 17 лет. Неблагоприятных реакций на вакцину не зарегистрировано», - поделилась А. Мусина.

С 22 ноября в регионе дан старт ревакцинации. На сегодня ревакцинирован 1341 акмолинец.

Как добавила главный госсанврач области, ревакцинация проводится перекрестно. Если человек получил векторную вакцину («Спутник V»), то прививается через 9 месяцев инактивированной вакциной или м-РНКовой вакциной. Тот, кто получил инактивированную вакцину, через 6 месяцев прививается векторной вакциной или м-РНКовой вакциной. По желанию можно пройти ревакцинацию той же вакциной, которой вакцинировался в первый раз.

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#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Оксана Матасова

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