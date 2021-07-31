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    10:04, 31 Июль 2021 | GMT +6

    1677 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 31 июля лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 95 998 человек. 1677 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 31 июля лечение от КВИ продолжают получать 95 998 человек (–93 366 + и 2 632 КВИ-), из них в стационарах находится – 27 004 пациента, на амбулаторном уровне – 68 994 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 1 677 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 349 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 334 пациента.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 7691 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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