167 человек ожидают трансплантацию органов в Атырауской области

В Атырауской области 167 человек стоят в очереди на трансплантацию органов, в том числе восемь детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Большинство пациентов нуждаются в пересадке почек, в регионе на учете с почечной недостаточностью состоит 152 человека. Кроме того, есть пациенты, нуждающиеся в пересадке таких органов, как сердце, легкие и глаза.

Один из таких пациентов — жительница города Атырау Асылай Зекенова. Три года назад ей был поставлен диагноз «почечная недостаточность». С тех пор она лечится в диализном центре. В очередь на трансплантацию почек она встала год назад.

По словам Асылай Зекеновой, хотя в стране многие люди нуждаются в трансплантации, дефицит доноров все еще актуален.

— По сравнению с зарубежными клиниками у нас этот процесс медленный. Орган умершего человека получить трудно. Здесь имеется и религиозный вопрос. Никто не хочет отдавать органы близких людей. Но таких людей, как я — нуждающихся в органах, в стране много», — говорит Асылай Зекенова.

Как говорят специалисты, одна из главных проблем посмертного донорства — получение согласия родственников умершего.

По словам координатора трансплантации по Атырауской области Даулена Елеуова, переговоры с родственниками начинаются только после того, как будет подтверждена смерть мозга, проведены необходимые медицинские исследования.

— Со мной связываются только после наступления смерти головного мозга, после проверки. После этого я беседую с родственниками, прошу разрешения сделать умершего донором. В этом году было четыре таких случая. Но ни в одном из них родственники не дали согласия, — сказал Д. Елеуов.

В последние годы в Казахстане увеличилось количество трансплантаций. В 2023 году было выполнено 236 операций, в 2024 году — 260, в 2025 году — 310. В первом полугодии 2026 года проведено еще 150 трансплантаций, из них 30 выполнены с использованием органов, полученных от посмертных доноров.

Ранее сообщалось, что 4,7 тыс казахстанцев стоят в очереди на трансплантацию органов.