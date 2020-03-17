166 человек – на мониторинге по коронавирусу в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области госпитализировали трех человек в провизорный стационар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Татьяна Горлова на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, что госпитализировали трех человек, прибывших из стран категории 1А сегодня, 17 марта.

«Они находятся в провизорных стационарах. Люди стали активно возвращаться из Европы. До этого в провизорных стационарах у нас людей не было. По 1Б категории – те, кто находятся на домашнем карантине – 17 человек. Они все написали расписку об пребывании на домашнем карантине. Вторая категория – 48 человек - находятся под наблюдением медицинских работников, на обзвоне. Всего на мониторинге в области находятся 166 человек», - проинформировала Т.Горлова.

Она сообщила, что с пятницы, 13 марта, на автопереходах восстановили санитарно-карантинные посты. Там в круглосуточном режиме находятся сотрудники департамента. Они осуществляют термометрию у всех въезжающих. При необходимости организовывают эвакуацию в медорганизации.

«Для лабораторной диагностики коронавируса в наличии имеются все необходимые тест-системы. Мы уже провели более 70 тестов. Все они отрицательные. Отмечу, что тестированию подлежат две категории граждан: если человек был в контакте с больным коронавирусной инфекцией и у него есть симптомы либо это выявленный человек с подозрением на коронавирус», - отметила Т.Горлова.

Она добавила, что все объекты готовы. Работники всех служб непрерывно обучаются.

«Все подготовительные этапы мы прошли. Мы вступаем в этап реализации, когда появляются заболевшие. Сейчас проводятся общие мероприятия по подготовке объектов социально-бытовой, культурной сферы – все они на постоянно мониторинге. Пока не везде в крупных ТРЦ установлены санитайзеры. Отрабатываем эти вопросы», - сказала Т.Горлова.