164 тысячи иностранцев побывали в 2019 году в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством внутренних дел Республики Казахстан во взаимодействии с компетентными органами проводится системная работа по либерализации визово-миграционного режима. Одним из этапов является отмена обязательной регистрации прибывающих в РК иностранцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Принятие поправок освобождает иностранцев, пребывающих в нашей стране до 30 суток, от обязанности прохождения регистрации в органах миграционной службы. В случае пребывания свыше 30 суток иностранцу оформляется разрешение на временное пребывание. При этом сам иностранец для получения разрешения не обращается в ОВД.

Ответственность за информирование о прибытии, пребывании и оформление разрешения на временное проживание иностранца возлагается на принимающих их физических и юридических лиц.

В свою очередь, принимающие иностранца стороны (гостиницы, хостелы, арендные квартиры, лечебно-профилактические учреждения, физические лица и т.д.) в течение трех рабочих дней обязаны информировать миграционную службу о пребывании иностранца. В соответствии с действующим законодательством в случае нарушений принимающая сторона несет административную ответственность по статье 518 КоАП РК, что влечет предупреждение на физических лиц, штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 10 месячных расчетных показателей, на субъекты среднего предпринимательства – в размере 15 МРП, на субъекты крупного предпринимательства – в размере 20 МРП.





При этом устраняются излишние административные барьеры, и в целом повысится инвестиционная и туристическая привлекательность страны и прозрачность миграционных процессов в Республике Казахстан.

Всего же за прошлый 2019 год на территорию Туркестанской области прибыло более 164 тыс. иностранных граждан. К административной ответственности за нарушения миграционного законодательства Республики Казахстан привлечено 7663 правонарушителя, из них 5 170 иностранцев и 2 493 гражданина РК.



