163 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 163 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 44,

город Алматы - 60,

город Шымкент - 15,

Атырауская область - 8,

Карагандинская область - 8,

Актюбинская область - 1,

Мангистауская область - 12,

Жамбылская область - 3,

Костанайская область - 4,

Алматинская область - 4,

Западно-Казахстанская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 5220:

г. Нур-Султан – 1098,

г. Алматы – 1511,

г. Шымкент – 263,

Акмолинская область – 106,

Актюбинская область – 180,

Алматинская область – 184,

Атырауская область – 302,

Восточно-Казахстанская область – 54,

Жамбылская область – 190,

Западно-Казахстанская область – 285,

Карагандинская область – 229,

Костанайская область – 68,

Кызылординская область – 233,

Мангистауская область – 135,

Павлодарская область – 148,

Северо-Казахстанская область – 35,

Туркестанская область – 199.