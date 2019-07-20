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1620 домов восстановили в Арыси
АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ – По данным Комитета по делам строительства и ЖКХ к 20 июля в Арыси восстановили 1620 домов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На сегодняшний день строители работают еще на 4798 объектах индивидуального жилищного строительства и многоквартирных жилых домов.
«Жилищный фонд Арыси восстанавливают 7136 строителей. Их число ежедневно растет (7037 рабочих днем ранее). Всего на 17 секторах работы развернули 213 строительных компаний с привлечением 269 единиц спецтехники», - говорится в сообщении.
По поручению Елбасы и Главы государства, все поврежденные и разрушенные объекты должны быть сданы до 1 августа 2019 года.
Отмечается, что еще 1941 строитель задействован в восстановлении социальных объектов города.
Напомним, что от взрывов на полигоне в Арыси пострадало 66 зданий (52 объектов образования, 8 – здравоохранения, 4 спортивных объекта и Аллея Славы). Четыре объекта возведут заново и сдадут в установленные сроки.
Мониторинг и контроль за ходом строительства МИИР РК в лице первого вице-министра Каирбека Ускенбаева проводит ежедневно.
Ранее, аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе расширенного заседания Правительства заявил, что в Арыси имеются 8 475 жилых домов, при этом требуется ремонт 7080 объектов.
24 июня произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.
Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси и провел заседание оперативного штаба.
Акция поддержки «Арыс, біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.
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