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1600 квартир будет сдано в текущем году в Акмолинской области

21 Февраля 2022 18:55
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1600 квартир будет сдано в текущем году в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области не снижаются темпы строительства жилья. В Кокшетау в этом году планируется ввести в эксплуатацию восемь жилых домов. Квартиры предназначены для очередников, в том числе для многодетных семей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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«Не хватает кирпича и бетонных плит. Однако мы решаем это в нашей повседневной работе. Иногда не хватает финансирования. Помощь оказывается из областного и республиканского бюджетов. В связи с увеличением стоимости материалов будут внесены изменения в восемь проектов. В настоящее время строится 16 домов. Половину из них планируется завершить в этом году», — отметил аким города Кокшетау Бауржан Гайса.

Не остаются без внимания и жители районных центров, где строительство жилья для них возведено в приоритет.

Строительство трех 45-квартирных домов в Щучинске началось в прошлом году. В настоящее время в одном идет строительство второго этажа, а в остальных — залит фундамент. Ожидается, что эти объекты будут сданы до конца года.

«Проектно-сметная документация на пять многоэтажных домов в Щучинске готова. Подана заявка на получение средств из бюджета на их строительство. Разработан и представлен на экспертизу проект трех девятиэтажных домов. Также в микрорайоне Заречный будет построен 45-квартирный дом для медицинских работников», - поделился заведующий сектором районного отдела строительства Сайран Акылбай.

Всего, согласно плану, в Акмолинской области в этом году будет сдано 14 арендных и 22 ипотечных дома. Всего 1600 квартир.


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#Акмолинская область   #Строительство   #Жилье   #Регионы  
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Автор:

Оксана Матасова

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