телерадиокомплекс президента РК
    03:22, 12 Март 2026 | GMT +5

    1600 человек призовут на срочную военную службу в Жетысу

    В области Жетысу с 16 марта стартует весенняя призывная кампания, в рамках которой на срочную военную службу планируется направить около 800 граждан. Об этом сообщили представители Департамента по делам обороны региона на брифинге со СМИ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Министерство обороны РК

    Всего в 2026 году из области Жетысу в ряды Вооруженных сил планируется призвать порядка 1600 человек. Половина из них будет направлена на службу весной, еще около 800 граждан — в период осеннего призыва.

    Отмечается, что кампания по набору на срочную воинскую службу проводится в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Уведомления о необходимости явки в призывные пункты гражданам вручаются по месту жительства, работы или учебы.

    По словам начальника управления по делам обороны Талдыкоргана Максата Дуйсебекова, отсрочка от прохождения срочной службы предоставляется в соответствии со статьей 35 Закона РК «О военной службе и статусе военнослужащих».

    — Отсрочка от призыва на военную службу может быть предоставлена гражданам по ряду причин. Среди них — продолжение обучения, семейное положение или состояние здоровья, — отметил он.

    Максат Дуйсебеков также напомнил, что уклонение от прохождения военной службы влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством. Нарушители могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.

    По словам начальника юридической службы департамента по делам обороны области Жетысу Ержана Адырбаева, фактов добровольного отказа от прохождения службы на сегодняшний день не зафиксировано.

    — Соответствующие заявления в департамент не поступали. Граждане, которые хотят пройти службу на добровольной основе, самостоятельно обращаются и проходят необходимое обследование, — пояснил он.

    Кроме того, в регионе на 40-дневные учебные сборы призываются граждане старше 24 лет.

    В этом году система информирования граждан в ходе призывной кампании была усовершенствована. В рамках модернизации государственных услуг процесс призыва частично переведен в цифровой формат.

    Теперь уведомления о необходимости явки в призывные пункты направляются не только через повестки, но и посредством SMS-сообщений, а также через портал электронного правительства.

    По словам специалистов, внедрение цифровых сервисов позволит повысить прозрачность призывной кампании и значительно упростит процедуру информирования граждан.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане на воинскую службу призовут офицеров запаса.

     

    Айгерим Коппаева
