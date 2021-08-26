160 ветпунктов действуют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В последние годы эпизоотическая ситуация в Жамбылской области отличается стабильностью, благодаря усилению в регионе ветеринарной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного управления ветеринарии, в Жамбылской области функционируют 11 ветеринарных станций и 160 ветеринарных пунктов, обеспечивающих безопасность и профилактику болезней животных. Все они оснащены современным оборудованием. До конца года будут введены в эксплуатацию еще 7 ветеринарных клиник.

В последние годы в Жамбылской области растет поголовье скота. Эпизоотическая ситуация также относительно стабильна. Ветеринары готовы оказать помощь, если вдруг скот неожиданно постигнет какая-нибудь болезнь.

«На сегодня 8 из 11 ветеринарных станций области обеспечено приспособленными зданиями, в чем поспособствовали акиматы районов. Из 160 ветпунктов в 103 открыты аптеки, в остальных они появятся конца года».

Отмечается, что в жамбылском регионе три ветеринарные станции расположены в административных зданиях, 57 ветеринарных пунктов - в арендованных зданиях.

«В соответствии с индикаторными показателями между акимом области и акимами районов до конца 2021 года запланировано строительство или приобретение 29 ветпунктов, по остальным 26 вопрос будут решен на следующий год», - сообщил руководитель областного управления ветеринарии Ербол Жиенкулов.

Так, ветеринарная станция в Жамбылском районе проводит профилактику и диагностику особо опасных заболеваний, оформляет ветеринарные справки и паспорта, вносит сведения в базу данных с проведением идентификации сельскохозяйственных животных.

Кроме того, на платной основе оказываются такие ветеринарные услуги, как дезинфекция, дератизация, дезинсекция, лечение болезней животных, операции:

«В августе возле ветстанции откроется ветеринарная клиника по оказанию различных услуг. В последние годы эпизоотическая ситуация стабильная», - говорит руководитель районной ветеринарной станции Сакен Нуржаубаев.

«В Жамбылском районе работаю ветеринарным врачом с 2008 года. Есть служебный автомобиль «Нива», который в конце прошлого года прошел полный капремонт. Ветеринарам повысили заработную плату. Кроме того, обеспечивают зимней и летней рабочей одеждой. В ветеринарных пунктах сельских округов созданы специальные прививочные площадки для животных. С августа мы проводим профилактические прививки и забор крови на повторное исследование на бруцеллез животных», - рассказал специалист ветстанции Тулаган Байсугуров.

Для поддержания стабильной эпизоотической ситуации ветеринарные организации региона проводят профилактические мероприятия против 16 особо опасных заболеваний и занимаются поставкой биологических проб на лабораторные исследования по 25 различным заболеваниям.

Служебный автотранспорт ветеринарной службы имеет логотипы нового образца.

На сегодняшний день в четырех районах Жамбылской области животных (Рыскуловском, Кордайском, Жамбылском, Байзакском) функционируют клиники, оказывающие платные услуги по лечению болезней. До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию еще семь таких клиник, отметили в ведомстве.