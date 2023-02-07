160 тонн лука пытались незаконно вывезти из Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Департаментом госдоходов по Костанайской области пресечено 8 попыток вывоза репчатого лука общим весом 160 тонн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несмотря на введенный запрет на вывоз репчатого лука, продолжаются попытки экспорта в Российскую Федерацию.

«Так, департаментом государственных доходов по Костанайской области на АПП «Кайрак» пресечено 8 попыток вывоза лука общим весом 160 тонн. По имеющейся оперативной информации, готовятся попытки вывоза лука с использованием товаров прикрытия, в связи с чем, контроль вывоза/ввоза запрещенных товаров, а также отдельных видов товаров, по которым установлены временные запреты и ограничения, переведен на усиленный режим»,- сообщили в ведомстве.

В департаменте государственных доходов по Костанайской области напомнили, что о том, что приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 января 2023 года с 28 января 2023 года введен запрет на вывоз с территории Республики Казахстан лука репчатого, сроком на 3 месяца.

Как сообщалось, более 20 машин с луком вернули в Туркестанскую область с пограничного пункта в ЗКО.