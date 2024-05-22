160 тысяч детей охватят летним отдыхом в этом году в Карагандинской области

В Карагандинской области летним отдыхом охватят 160 тысяч учащихся с 1-го по 10-й класс. Начнут работать пришкольные и загородные лагеря, впервые откроются юрточный и IT-лагерь, передает корреспондент агентства Kazinform.

На базе Темиртауского высшего политехнического колледжа заработает летний IT-лагерь. Также идут подготовительные работы по открытию профильных площадок на базе еще двух колледжей.

В Актогайском районе можно будет отдохнуть в шестидневном юрточном лагере.

Пришкольные лагеря начнут работать с 3 июня. В этот день пройдут профилактические акции «Безопасное лето», «Безопасный аттракцион» и «Безопасный лагерь».

— Оздоровление будет в 8 загородных, 423 пришкольных лагерях с организацией питания и на 452 профильных пришкольных площадках без питания. Также летним отдыхом охватят детей с особыми образовательными потребностями. Летом отдохнут и все воспитанники детских домов, — рассказала на аппаратном совещании в акимате области руководитель управления образования Гулбакыт Жунусова.

В специализированных школах и инновационных лицеях области будут организованы летние языковые школы и языковые курсы.

В рамках проекта «Летние каникулы», финансируемого ОФ «Қазақстан халқына», отдохнут дети, которые достигли высоких показателей в учебе, активно участвуют в школьной жизни и различных олимпиадах и конкурсах.