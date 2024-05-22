160 тысяч детей охватят летним отдыхом в этом году в Карагандинской области
В Карагандинской области летним отдыхом охватят 160 тысяч учащихся с 1-го по 10-й класс. Начнут работать пришкольные и загородные лагеря, впервые откроются юрточный и IT-лагерь, передает корреспондент агентства Kazinform.
На базе Темиртауского высшего политехнического колледжа заработает летний IT-лагерь. Также идут подготовительные работы по открытию профильных площадок на базе еще двух колледжей.
В Актогайском районе можно будет отдохнуть в шестидневном юрточном лагере.
Пришкольные лагеря начнут работать с 3 июня. В этот день пройдут профилактические акции «Безопасное лето», «Безопасный аттракцион» и «Безопасный лагерь».
— Оздоровление будет в 8 загородных, 423 пришкольных лагерях с организацией питания и на 452 профильных пришкольных площадках без питания. Также летним отдыхом охватят детей с особыми образовательными потребностями. Летом отдохнут и все воспитанники детских домов, — рассказала на аппаратном совещании в акимате области руководитель управления образования Гулбакыт Жунусова.
В специализированных школах и инновационных лицеях области будут организованы летние языковые школы и языковые курсы.
В рамках проекта «Летние каникулы», финансируемого ОФ «Қазақстан халқына», отдохнут дети, которые достигли высоких показателей в учебе, активно участвуют в школьной жизни и различных олимпиадах и конкурсах.
— Управление образования должно осуществлять постоянный мониторинг по организации оздоровительного отдыха, занятости и досуга детей и подростков. Департаменту по ЧС поручаю усилить контроль за обеспечением безопасности жизни и здоровья детей в местах организованного отдыха, в том числе при перевозке, проведении экскурсионных мероприятий, а также во время купального периода. Должно быть четкое взаимодействие управления образования, ДЧС и ДП области. Нужно создать рабочую группу, все усилия должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, — отметил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.