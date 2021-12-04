160 пожаров произошло в ВКО с начала года

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане с начала 2021 года зарегистрировано 160 пожаров, ущерб от которых составил 32 508 тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Согласно данным Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, в области с начала 2021 года зарегистрировано 160 пожаров.

В Уланском районе в поселке Касыма Кайсенова горел утеплитель на двигателе, а также сгораемые детали в моторном отсеке автобуса HYNDAI Conti, 2013 года выпуска на площади 1 квадратный метр. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

В городе Риддер по улице Чапаева в автомобиле марки «Ford Maverick», 2002 года выпуска, произошло короткое замыкание без дальнейшего распространения горения.

В холодное время некоторые автомобилисты укутывают мотор кошмой, чтобы он не так быстро остывал во время остановки. В итоге тратится меньше бензина на прогрев двигателя. Но по правилам пожарной безопасности так делать нельзя. Такое одеяло, будь оно даже из негорючего материала, может сыграть с водителем злую шутку. Ткань соприкасается с мотором, нагревается и рано или поздно начнет дымить.

ДЧС ВКО предупреждает:

Каждый автовладелец может самостоятельно предотвратить возгорание своего автомобиля.

Нужно тщательно следить за техническим состоянием машины, вовремя проходить техобслуживание. Если вы хотите сделать технический «апгрейд» авто, такой как автозапуск или сигнализация, то установите его у квалифицированных специалистов и не скупитесь на покупку оригинальных устройств.

Если вы ставите машину в гараж, нельзя хранить в нём предметы, которые могут легко загореться: мебель, большие запасы топлива (более 20 литров) и масла (более 5 литров).

В салоне автомобиля всегда должен быть углекислотный огнетушитель с не истекшим сроком годности.

Ранее сообщалось, что огнеборцы спасли 30 человек, из них 14 детей во время пожара в Усть-Каменогорске.