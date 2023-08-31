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    15:03, 31 Август 2023 | GMT +6

    160 многодетных семей получат собственное жилье в области Абай

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В честь празднования Дня Конституции состоялось торжественное вручение ключей от домов многодетным семьям. Арендное жилье без права приватизации и выкупа расположено в Комсомольском поселке, площадь каждой составляет 85 квадратных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области Абай.

    Заветные ключи 10-ти счастливым обладателям квартир, состоящим в очереди на получение жилья, вручил аким г. Семей Нурбол Нурсагатов, поздравив с новосельем.

    «Одно из главных направлений социальной политики государства – обеспечение населения жильем. В этом году по городу ключи будут вручены 122 очередникам. Сегодня мы вводим новое жилье и разделяем радость многодетных семей. Желаю Вам благополучия, уюта и добра», - разделил радость новоселов глава города.

    Стоит отметить, в сентябре 2023 года, еще 32 многодетные семьи переедут в новые дома в поселке Комсомольский.

    В целом, за 2023 год в области Абай выдано 43 квартиры многодетным семьям, 120 - представителям социально-уязвимых слоев населения. В ближайшее время планируется обеспечить жильем еще 501 семей категории СУСН и 117 многодетных.


    Теги:
    Абайская область Жилье Другие государственные органы Строительство
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