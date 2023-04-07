160 млн тенге выделили на покупку техники для лесхозов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из бюджета выделили 160 млн тенге на покупку противопожарной техники для лесхозов. Об этом сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бейбут Исманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге Б. Исманов отметил, что за четыре года из областного бюджета выделили дополнительно 372 млн тенге, на которые приобрели 12 пожарных автомобилей и 21 трактор. Сейчас лесные учреждения укомплектованы 25-ю пожарными автомашинами, 87 тракторами, патрульными автомобилями, имеются 30 пожарных ёмкостей, 798 радиостанций для оперативной связи.

«Ежегодно пожароопасный сезон в лесах начинается с момента, когда сходит снег, и длится он до наступления устойчивой дождливой погоды поздней осенью или образования снежного покрова. Особое внимание мы обращаем на своевременное устройство минерализованных полос. Именно их отсутствие или неудовлетворительное состояние являются причиной распространения природных пожаров на большие площади», - сказал Б. Исманов.

Он добавил, что внедряются новые технологии в борьбе с лесными пожарами. По области в 11 учреждениях установили 16 интерактивных комплексов видеонаблюдения для раннего обнаружения очагов возгораний и пожаров на вышках высотой 20-22 метра.

«Основным виновником возникновения лесных пожаров является человек. Самыми распространёнными причинами лесных пожаров остаются сельскохозяйственные палы и отсутствие четырехметровой опашки полей, выжигание болот, сенокосов и пастбищ, нарушения правил пожарной безопасности населением, находящимся в лесу и отсутствие ухода за минерализованными полосами вдоль автомобильных дорог. Ежегодно основные пики пожаров приходятся на период проведения весенних и осенних полевых работ», - отметил Б. Исманов.