160 км/ч: лыжник установил рекорд Казахстана по скорости

Согласно данным Казахстанской книги рекордов — КИнЭС-2026, 23 февраля рекорд страны установил лыжник-любитель Сергей Апенко. Во время скоростного спуска его результат составил 160,953 км/ч.

Видео спуска рекордсмена было опубликовано на официальной странице курорта в Instagram. На кадрах видно, как спортсмен развивает высокую скорость на одном из склонов курорта.

Стоит отметить, что в 2023 году 31-летний французский спортсмен Саймон Билли, представляющий сборную Франции по скоростному спуску на лыжах, установил новый мировой рекорд, разогнавшись до 255,5 км/ч.

Ранее сообщалось, что Алматы стал частью мирового рекорда в лыжных видах спорта. 33-летний канадский фристайлист Микаэль Кингсбери вошел в число спортсменов, одержавших более 100 побед на этапах Кубок мира по фристайлу. Примечательно, что пять из этих побед он завоевал на соревнованиях, проходивших в Алматы.