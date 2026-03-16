    21:49, 15 Март 2026 | GMT +5

    160 км/ч: лыжник установил рекорд Казахстана по скорости

    На территории горнолыжного курорта Шымбулак зафиксирован новый рекорд Казахстана по скорости на лыжах среди любителей, передает агентство Kazinform.

    кадр из видео

    Согласно данным Казахстанской книги рекордов — КИнЭС-2026, 23 февраля рекорд страны установил лыжник-любитель Сергей Апенко. Во время скоростного спуска его результат составил 160,953 км/ч.

    Видео спуска рекордсмена было опубликовано на официальной странице курорта в Instagram. На кадрах видно, как спортсмен развивает высокую скорость на одном из склонов курорта.

    Стоит отметить, что в 2023 году 31-летний французский спортсмен Саймон Билли, представляющий сборную Франции по скоростному спуску на лыжах, установил новый мировой рекорд, разогнавшись до 255,5 км/ч.

    Ранее сообщалось, что Алматы стал частью мирового рекорда в лыжных видах спорта. 33-летний канадский фристайлист Микаэль Кингсбери вошел в число спортсменов, одержавших более 100 побед на этапах Кубок мира по фристайлу. Примечательно, что пять из этих побед он завоевал на соревнованиях, проходивших в Алматы. 

    Теги:
    Спорт Рекорд Зимние виды спорта Алматы
    Еламан Турысбеков
