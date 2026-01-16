16 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

60 лет назад (1966) родился КАНЕШЕВ Биржан Бисекенович – президент АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт».

Фото: KAZAKHINVEST

Окончил Саратовский политехнический институт (1990); Национальную высшую школу государственного управления при президенте Республики Казахстан (1997); Школу менеджмента им. А. Слоуна Массачусетского университета (2006).

Трудовая деятельность: секретарь комитета комсомола СарПТИ (1988-1989); бухгалтер, начальник отдела Александрово-Гайского автотранспортного эксплуатационного предприятия (1990-1994); главный специалист, заведующая отделом Уральской городской администрации (1994-1995); заместитель заведующего отделом промышленности и финансов Западно-Казахстанской областной администрации (1995); исполнительный директор Западно-Казахстанского представительства ДБФ «Бобек» (1995-1996); главный специалист, начальник отдела, начальник управления, заместитель директора департамента стратегического планирования и координации Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам (1997-1999); вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1999-2000); заведующий секретариатом совета безопасности Республики Казахстан (2001-2002); заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2003); председатель Агентства Республики Казахстан по связям и информатизации (2003-2004); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007); управляющий директор АО «Холдинг «Самрук» (2007-2008); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2008-2009); советник заместителя председателя правления АО «ФНБ «Самрук Казына», советник министра иностранных дел Республики Казахстан (2009-2012); заместитель акима Мангистауской области (2012-2013); председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерстве индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2013-2014); председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (08.2014-04.2017); заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Kazakhinvest» (2017-2025).

На занимаемой должности с октября 2025 года.

58 лет назад (1968) родилась ЖАКУПОВА Светлана Кабыкеновна –министр труда и социальной защиты населения РК.

Фото: Gov.kz

Родилась в Карагандинской области. Окончила Целиноградский государственный педагогический институт (1991); Алматинскую академию экономики и статистики (2006).

Трудовая деятельность: воспитатель группы продленного дня, учитель начальных классов Каройской начальной школы (1984-1986); учитель математики средней школы № 16, № 36 (1991-1995); старший специалист, главный специалист отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» (1997-1998); главный специалист, начальник отдела экономического анализа, заместитель директора филиала Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» (1998-2001); директор Акмолинского областного филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» (2001-2008); и.о. директора, директор департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2008-2011); руководитель программ Проектного офиса АО «Национальные информационные технологии» (2011-2013); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2013-2014); заместитель Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (2014-2017); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2017-2019); старший эксперт ПРО ООН (2020-2023); уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан (2023).

На занимаемой должности с сентября 2023 года.

51 год назад (1975) родился АБИЛОВ Бейнеубек Конлимкосович – руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

Фото: gov.kz

Родился в Бейнеуском районе Мангистауской области. Окончил Актауский государственный университет (1998) специальность «ПСиЭГ»; Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2003) специальность «Юриспруденция»; Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга (2012) специальность «Инженер-строитель».

Трудовая деятельность: специалист отдела по делам молодежи, туризма и спорта Актауской городской администрации (09.1995-03.1996); тренер по борьбе и тяжелой атлетике в отделе по делам молодежи, туризма и спорта Актауской горадминистрации (1996); специалист АО «Агентство по реорганизации и ликвидаций предприятии» (12.1998-04.1999); конкурсный управляющий ТОО «Шагырлы-шомышты» (04.1999-10.2000);конкурсный управляющий АО «Жолаушы» (10.2000-10.2002); конкурсный управляющий ОАО «Каскор-Динаф» (10.2002-07.2003); конкурсный управляющий ЗАО «Ремгазмонтаж» (05.2003-01.2004); конкурсный управляющий ТОО «Завод пластиковых масс» (09.2004-09.2005); главный специалист ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» (03.2007-04.2008); главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» (08.2008-11.2011); начальник отдела лицензирования и аттестаций, исполняющий обязанности директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области Агентства по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан (11.2011-09.2012); руководитель департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Мангистауской области комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан (09.2012-02.2015); руководитель управления ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» (02.2015-10.2017); аким Бейнеуского района Мангистауской области (10.2017-07.2023).

На занимаемой должности с июня 2025 года.

49 лет назад (1977) родился ОСПАНОВ Ербол Дуйсебаевич – вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1998); Казахский национальный аграрный университет (2002).

Трудовая деятельность: инженер первой категории АО «Казахстанский институт технико-экономических исследований, проектирования объектов и информационных систем железнодорожного транспорта «Казгипрожелдортранс» (1999-2000); ведущий инженер филиала АО «Казахстанский институт технико-экономических исследований, проектирования объектов и информационных систем железнодорожного транспорта «Казгипрожелдортранс» (2000-2001); руководитель проектов ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (2001-2006); ведущий инженер-проектировщик отдела системного анализа и бизнес планирования управления разработки информационных систем АО «Центр информатизации финансовых систем» (2006-2007); главный специалист департамента по созданию ИКТ-подразделений государственных органов, главный менеджер ИКТ-процессов Программы по функционированию ИКТ-подразделений государственных органов, заместитель директора центра компетенций, директор центра компетенций в АО «Национальные информационные технологии» (2007-2010); директор департамента развития информационно-коммуникационных технологий, управляющий директор АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (2010-2012); первый заместитель, заместитель генерального директора РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» (2012-2016); вице-президент, первый вице-президент, президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» (2016-2020); вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2020-2024).

На занимаемой должности - с апреля 2024 года.

49 лет назад (1977) родился АЛИБАЕВ Талгат Айтбаевич – первый заместитель прокурора Актюбинской области.

Родился в Кызылорде. Окончил Казахский государственный юридический университет, правоведение (1998); Прикаспийский университет инжиниринга и новых технологий, муниципальное управление (2015); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, магистр делового администрирования (2020).

Трудовая деятельность: помощник прокурора Кызылорды (1998); старший прокурор отдела Целинной транспортной прокуратуры; старший помощник Целинного транспортного прокурора по кадрам; прокурор отдела, старший прокурор отдела, начальник отдела по надзору за законностью в социальной сфере департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан; прокурор г. Актау; прокурор района «Есиль» г. Нур-Султан; заместитель прокурора Кызылординской области; первый заместитель прокурора Кызылординской области (2019-2021); первый заместитель прокурора Павлодарской области (2021-2023).

На занимаемой должности - с ноября 2023 года.

42 года назад (1984) родился БАЙЕЛЬ Алим Дауренович – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике.

Фото: Kazinform

Родился в городе Таразе Жамбылской области. Окончил Ближневосточный технический университет (г. Анкара, Турция) по специальности бизнес-администрирование; магистратуру Университета Джорджа Вашингтона (г.Вашингтон, США) по специальности государственное управление. Член Президентского молодежного кадрового резерва Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: эксперт Совета сотрудничества тюркоязычных государств (2012-2014); директор Центра международных отношений Тюркской академии (2014-2015); руководитель Управления международного сотрудничества Министерства Республики Казахстан по делам государственной службы (2016); руководитель Управления международного сотрудничества, руководитель Управления стратегических разработок Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции (2016-2018); первый секретарь по политическим вопросам Посольства Республики Казахстан в Турции (2018-2020); генеральный консул Республики Казахстан в городе Стамбул (2020-2023).

На занимаемой должности с апреля 2023 года.

41 год назад (1985) родился ПИРМАТОВ Бекжан Олжаевич – член Совета директоров, независимый директор АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС».

Фото: пресс-служба Forte Bank

Окончил Казахский Экономический Университет (2005); The George Washington University School of Business (2009).

Трудовая деятельность: менеджер Управления Корпоративных Отношений АО «Банк Каспийский» (2004); главный специалист Управления международных отношений и торгового финансирования АО Банк «ТуранАлем» (2005-2007); корпоративный директор Управления по работе с корпоративными клиентами в секторе транспорта, телекоммуникаций и логистики, Начальник управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО ДБ «HSBC Kazakhstan» (2010-2015); директор Департамента корпоративного бизнеса АО «Казкоммерцбанк» (2015-2016); European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Principal banker (2016-2018); председатель Правления АО «Цеснабанк» (переименован в АО «First Heartland Jysan Bank») (2019); советник Председателя Совета директоров АО «First Heartland Jysan Bank» (2019-2020); председатель Правления АО «First Heartland Jysan Invest» (06.11.2019-13.03.2020); заместитель Председателя Правления АО «ForteBank», член Правления (2020-2022); исполняющий обязанности Председателя Правления АО «ForteBank», Председатель Правления АО «ForteBank» (07.2022-11.2024).

На занимаемой должности с декабря 2025 года.