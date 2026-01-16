16 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день «Битлз» (World Beatles Day)

Отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО. Именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба The Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа. Правда, тогда участники «великолепной четверки» выступали по-отдельности — Джон Леннон в составе группы The Quarrymen, а Ринго Старр — в составе ансамбля Eddie Clayton Skiffle Group. Но в 1961 году музыканты объединились и вышли на сцену клуба в составе группы под названием The Beatles. Тогда в состав коллектива вошли Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился ещё один будущий «битл» — Ринго Старр.

СОБЫТИЯ

В 1992 году Королевство Швеция признало государственную независимость Республики Казахстан, а 7 апреля этого же года между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

В 1993 году был принят Закон РК «О государственной границе Республики Казахстан», регулирующий общественные отношения в области защиты государственной границы Республики Казахстан.

Государственная граница Республики Казахстан — линия и проходящая по ней вертикальная плоскость, определяющие пределы территории Республики Казахстан (суши, вод, недр, воздушного пространства) и пространственный предел действия государственного суверенитета Республики Казахстан.

В 2006 году ученые Казахского национального технического университета им. К. И. Сатпаева (КазНТУ) создали уникальный аппаратно-программный комплекс по исследованию содержания различных веществ в тканях и клетках человека. Данный автоматизированный комплекс многократно увеличивает скорость и поднимает на более высокий уровень качество медицинской диагностики.

В 2008 году в Алматы возле здания Академии наук Казахстана прошла торжественная церемония открытия памятника известному ученому, академику Алькею Маргулану.

Алькей Хаканович Маргулан (1904-1985) — выдающийся ученый-энциклопедист, действительный член Всесоюзного географического общества, академик АН КазССР, автор многочисленных научных трудов, своими научными открытиями подтвердил, что Казахстан не только страна кочевников, но и имеет богатую оседлую культуру, о чем свидетельствуют археологические находки древних городищ.

В 2013 году в целях укрепления дипломатических отношений Республики Казахстан с Королевством Швеция в городе Стокгольм было открыто Посольство Республики Казахстан.

В 2013 году ТОО «Samruk-Green Energy» (100% дочерняя организация АО «Самрук-Энерго») стало первой казахстанской компанией, вступившей в Европейскую ассоциацию ветроэнергетики (European Wind Energy Association (EWEA).

В 2014 году немецкое книжное издательство Lambert Academic Publishing издало книгу старшего преподавателя кафедры педагогики Павлодарского педагогического института Бауржана Нурумова «Особенности развития эстетических ценностей школьников». Книга была включена в «Немецкий книжный каталог» национальной библиотеки с правом распространения в странах Европы и США.

В 2015 году Алматы стал столицей исламской культуры в рамках Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). Торжественное вручение ключей от столицы исламской культуры состоялось в столице Кыргызстана — Бишкеке.

В 2015 году Шымкент подал заявку в ЮНЕСКО для подтверждения своего 2200-летия.

Заявка в ЮНЕСКО подана на основании резолюции, которая была подписана по итогам международной конференции «Шымкент — 2200-летняя история» с участием ученых из Казахстана, Франции, Канады, Бельгии, Англии, России, а также представителей ЮНЕСКО. Если на мировом уровне будет признано 2200-летие, то Шымкент станет самым древним городом Казахстана.

В 2016 году по инициативе Китая в целях преодоления инфраструктурных ограничений экономического развития стран азиатского региона был создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), уставный капитал которого составил 100 млрд долларов. Банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг: кредитование, участие в капитале, предоставление гарантий, техническая помощь.

Соглашение об учреждении АБИИ было подписано представителями 57 стран-учредителей банка, среди которых и Казахстан.

В 2018 году в селе Вятское Ярославской области РФ на здании местной школы установлена мемориальная доска в память о Герое Советского Союза снайпере Алие Молдагуловой. Девушка была эвакуирована в Вятское вместе с детским домом из блокадного Ленинграда в 1942 году, прожила здесь семь месяцев и училась в местной школе.

В 2019 году в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» казахстанских авторов перевели на шесть языков. В Алматы прибыли переводчики, литераторы и представители переводческих и издательских организаций Великобритании, Испании, Франции, России и Китая, которые принимали участие в переводе и публикации книг.

Задача проекта — познакомить мир с современной казахстанской литературой, музыкальным и изобразительным искусством, хореографией, кино и театром.

В 2021 году казахстанский актер Данияр Алшинов получил награду в номинации «Лучший драматический актер» за фильм «Бой Атбая» на международном конкурсе IMDb в Нью-Йорке.

The best actor award — New York — международный конкурс IMDb с ежегодным показом, отмечающим актеров со всего мира. Главная миссия — признавать таланты и награждать лучших актеров независимого кино. Только лучшие фильмы отбираются жюри в течение года для ежегодного показа в Нью-Йорке.

В 2022 году представительница Казахстана Елена Рыбакина официально стала 12-й в обновленном табеле о рангах женской теннисной ассоциации (WTA), установив тем самым историческое достижение для отечественного тенниса в мировых рейтингах.

В 2022 году в общественном фонде «Қазақстан халқына» был избран Попечительский совет, в состав которого вошли известные общественные и государственные деятели, представители гражданского общества, меценаты и другие авторитетные граждане нашей страны.

В 2024 году в итальянском издании легендарного журнала Conde Nast Italia был представлен туристский потенциал горного курорта Шымбулак. Казахстан вошел в топ-5 мест в мире, которые обязательно стоит посетить любителям зимних видов спорта.

Наряду с казахстанским курортом, в топе представлены полуостров Тролля в Исландии, гора Денали на Аляске, Казбеги в Грузии и горнолыжный курорт Зао в Японии.

В 2025 году в Казахстане платежные системы банков второго уровня, а также других участников платежных систем перешли на международный стандарт формата платежных сообщений ISO 20022. Платежные системы страны и информационные системы банков, доработанные с учетом нового стандарта, запущены в эксплуатацию в новом формате. Банки принимают платежные указания от клиентов в стандартном режиме в соответствии с графиками работы информационных систем, без ограничений и задержек. Переход на новый стандарт способствует автоматизации обработки платежей, повышению скорости и безопасности расчетов. Особенностью стандарта ISO 20022 является возможность передачи дополнительных сведений о платеже или сделке, что упрощает процессы идентификации, снижает количество ошибок и повышает качество обслуживания клиентов.

В 2025 году стервятник выбран птицей 2025 года в Казахстане. Это решение было принято в результате голосования Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК) и Союза охраны птиц Казахстана. В нашей стране стервятники гнездятся в низкогорьях на Мангышлаке, в Каратау, Киргизском и Таласском Алатау, Чу-Илийских горах, Заилийском и Джунгарском Алатау; гнёзда чаще всего устраивают в скальных нишах. В Красном списке МСОП стервятник имеет статус «угрожаемого» — это означает, что шанс исчезновения вида в течение 20 лет, или 5 поколений, равен 20%.

В 2025 году в Алматы началось строительство первой национальной школы «ABAI ULTTYQ MEKTEBI». Новое учебное заведение будет основано на философии великого казахского мыслителя и включать в себя идею «пяти ценностей». Учебный процесс в этой школе будет ориентирован на углубленное изучение казахского языка и литературы. Для этого в полной мере будет использован потенциал ныне действующей школы-интерната имени Абая в Алматы.