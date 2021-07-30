16 вагонов с сеном отправили жамбылцы в Кызылординскую область

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Полным ходом идет заготовка кормов в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного управления сельского хозяйства, для полноценного проведения зимовки скота в регионе необходимо 1,7 млн тонн сена. На сегодняшний день уже заготовлено 1,5 млн тонн сена и 58 тысяч тонн сенажа.

По инициативе жамбылских крестьянских хозяйств решено из-за негативных природных явлений в отдельных регионах страны оказать помощь с кормами жителям Кызылординской области.

16 железнодорожных вагонов отправятся со станций Шу, Луговое, Жанатас и Тараз.

«Если мы будем едины, нам не страшны никакие невзгоды. Мы должны помогать соотечественникам. Я не могу стоять в стороне, в то время когда наши сограждане борются с последствиями засухи, и решил отправить триста тюков сена, - говорит руководитель крестьянского хозяйства «Бірлік» Байзакского района Руслан Акылбеков.

По словам руководителя областного управления сельского хозяйства Кайрата Аманова, 33 тонны сена доставят в город Арал, поселок Саксаул и крестьянам Камыстыбасского сельского округа.

«Отрадно, что в данном благотворительном мероприятии приняли участие все районы региона», - отметил Кайрат Аманов.

В Жамбылской области имеется достаточный запас кормов, необходимый для зимовки скота, и сенокос еще продолжается, отметили в ведомстве.