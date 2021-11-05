16 тысяч км сетей водоснабжения построят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 800 км сетей ливневой канализации и арычных систем будет построено в Казахстане. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках направления «Равный доступ к базовым услугам» предусмотрено решение двух задач по комплексному развитию инфраструктуры и реализации новой жилищной программы «Жайлы тұрғын үй», - сказал Асет Иргалиев на брифинге в СЦК.

По его словам, реализация мероприятий по комплексному развитию инфраструктуры включает в себя строительство 16 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения, строительство и реконструкция 46 групповых водоводов, 875 км сетей ливневой канализации и арычных систем.

«Также предусмотрены проекты по строительству, реконструкции, ремонту 12 тыс. км инженерных сетей, 10 тыс. км внутрипоселковых дорог и более 1,5 тыс. социальных объектов в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі», - отметил министр.

«В результате население в городах будет полностью обеспечено питьевой водой и системами очистки сточных вод. Инфраструктура более 3,5 тыс. сёл будет модернизирована в соответствии с Системой региональных стандартов», - добавил глава ведомства.