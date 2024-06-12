16 тысяч голов несуществующего скота выявлено в Акмолинской области

Завышение поголовья скота и фиктивная вакцинация выявлены в Жаксынском районе Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Факты вскрылись в результате проверки прокуратурой района. Как сообщили в областном ведомстве, в районе не проводились ветеринарные исследования и вакцинация животных от опасных болезней. Были выявлены приписки фактически не вакцинированных животных и фальсификация отчетов. Также на учете находились десятки тысяч голов несуществующего скота.

- Не исследованы на туберкулёз 500 голов скота в Тарасовском сельском округе, 319 голов в Ишимском сельском округе. По отчетам все поголовье исследовано 100%. В Запорожском сельском округе по отчетам и актам продолжалась вакцинация не имеющегося крупного рогатого скота, отправленного на убой (более 60 голов), - поделились в прокуратуре Акмолинской области.

В общей сложности на учете в районе состоят 16 тысяч голов несуществующего скота.

По итогам проверки 13 лиц были привлечены к ответственности. 9 ветеринарных инспекторов, в том числе главный ветеринарный врач, в рамках административной ответственности получили штрафы.