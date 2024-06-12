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    18:52, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    16 тысяч голов несуществующего скота выявлено в Акмолинской области

    16 тысяч голов несуществующего скота выявлено в Акмолинской области
    Фото: freepik.com

    Завышение поголовья скота и фиктивная вакцинация выявлены в Жаксынском районе Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Факты вскрылись в результате проверки прокуратурой района. Как сообщили в областном ведомстве, в районе не проводились ветеринарные исследования и вакцинация животных от опасных болезней. Были выявлены приписки фактически не вакцинированных животных и фальсификация отчетов. Также на учете находились десятки тысяч голов несуществующего скота.  

    - Не исследованы на туберкулёз 500 голов скота в Тарасовском сельском округе, 319 голов в Ишимском сельском округе. По отчетам все поголовье исследовано 100%. В Запорожском сельском округе по отчетам и актам продолжалась вакцинация не имеющегося крупного рогатого скота, отправленного на убой (более 60 голов), - поделились в прокуратуре Акмолинской области.

    В общей сложности на учете в районе состоят 16 тысяч голов несуществующего скота.

    По итогам проверки 13 лиц были привлечены к ответственности. 9 ветеринарных инспекторов, в том числе главный ветеринарный врач, в рамках административной ответственности получили штрафы.

    Теги:
    Сельское хозяйство Ветеринария Прокуратура Животные Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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