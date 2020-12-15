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16 школ построят в Актюбинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Декабря 2020, 17:09
16 школ построят в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Где построят новые объекты образования, как будет решаться вопрос благоустройства сел и областного центра, какую поддержку окажут бизнесу региона – об этом на встрече с жителями жилого массива Жанаконыс рассказали кандидаты в депутаты областного маслихата от партии «Nur Otan» Сулупан Шинтасова и Еламан Итегулов, передает МИА «Казинформ».

«Партия «Nur Otan» выступает за всестороннее повышение уровня жизни наших граждан, за доступ каждого к чистой воде, воздуху

и качественной инфраструктуре. Мы будем содействовать реализации проектов «Құттымекен», «Ауыл – ел бесігі», которые направлены на модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальной сферы и сохранение благополучной экологической обстановки в регионе», - отметила Сулупан Шинтасова, озвучивая приоритетные направления деятельности партии на предстоящие пять лет.

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Выступая перед населением, кандидат в депутаты рассказала, как будут решаться вопросы обеспечения населения водоотведением, теплоснабжением, а также благоустройства улиц и дворов. За пять лет в жилых массивах к 20 тысячам домам индивидуальной застройки подведут коммуникации, предстоит модернизация канализационно-очистных сооружений, ежегодно будут ремонтировать 7 многоквартирных жилых домов, благоустраивать не менее 150 дворов, где установят детские игровые площадки и разобьют зоны отдыха для населения. В целом, благоприятные условия проживания создадут для свыше 640 тысяч жителей области.

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В разговоре с жителями Жанаконыса кандидат в депутаты затронула и экологический вопрос. Ею было замечено, что предвыборная программа партии экологическому благополучию населения уделяет повышенное внимание. В связи с этим предстоит обширная работа. К примеру, крупные промышленные предприятия региона планируется оснастить очистным оборудованием, построить 9 полигонов ТБО, установить 2 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора и другие работы. Такие меры позволят снизить эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу до 255 тысяч тонн и увеличить долю переработки и утилизации твердых бытовых отходов до 15%.

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Житель Жанаконыса Бакберген Уайспаев поинтересовался, какие субсидии предусмотрены на разведение животноводства в селе и появится ли в жилом массиве спортплощадка. Жолдыбай Айткулов порекомендовал построить в Жанаконысе спортивный клуб с разными спортсекциями.

«Ежегодно субсидии будут выделяться 2 тысячам сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств области. Предстоит увеличить поголовье крупного рогатого скота до 510 тысяч голов, лошадей до 150 тысяч голов. Племенное поголовье планируется довести до 47,6 тысяч голов», - конкретизировала Сулупан Шинтасова.

За пять лет в области построят 14 спортобъектов. Среди них легкоатлетический манеж, лыжная база, пять физкультурно-оздоровительных комплексов в Кандыагаше, Хромтау, Уиле, Шубарши и Кенкияке. Также возведут десять многофункциональных кортов, хоккейные корты, мини-поля и другие разновидности спортплощадок. Спортплощадку с уличными тренажерами планируют установить и в массиве Жанаконыс.

Еламан Итегулов поделился с жителями планами партии, касающимися сфер бизнеса, образования и вопроса занятости молодежи. Он отметил, что в целях поддержки предпринимателей области партия «Nur Otan» будет добиваться принятия местной программы по развитию малого и среднего бизнеса, с включенными мерами по поддержке предприятий, пострадавших от пандемии.

«В рамках «Дорожной карты бизнеса-2025» ежегодную финансовую поддержку окажут 200 новым проектам предпринимательства. По госпрограмме «Еңбек» микрокредиты выделят одной тысяче проектов. Обучение основам предпринимательства смогут пройти две тысячи человек. Помимо этого в рамках программы «Экономика простых вещей» ежегодно льготные кредиты будут выделять для 60 проектов. За пять лет планируется увеличить число предпринимателей в малом и среднем бизнесе до 62 тысяч человек. Доля МСБ в экономике области вырастет с 20,5% до 25%», - конкретизировал кандидат в депутаты.

Особое внимание уделено и сфере образования. Первоочередная задача, которая стоит перед партийцами – обеспечить села интернетом. Как заметил Еламан Итегулов, из 315 сел области интернет есть только в 132 населенных пунктах. До 2025 года 97 сел с численностью населения свыше 250 человек будут обеспечены мобильным широкополосным доступом к сети интернет. К тому же, будет рассмотрен вопрос установки вышек 3G в 103 селах с населением менее 250 человек.

Запланировано строительство 16 школ в области, из них 9 – в областном центре. Решается вопрос с оснащением школьных кабинетов: для 145 кабинетов химии, биологии, физики в сельских школах приобретут необходимое оборудование. Откроют два технопарка, один из них - на станции юных туристов. К 2025 году планируется полностью ликвидировать аварийные и трехсменные школы.

«Социальное благополучие населения - это показатель устойчивого социально-экономического развития региона. Поэтому мы будем направлять все усилия на повышение условий жизни жителей области, предоставив доступ к качественным услугам образования, здравоохранения и социальной сферы», - подчеркнул Еламан Итегулов.

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Молодой кандидат в депутаты поднял вопрос и трудоустройства молодых специалистов, отметив, что вузы и колледжи должны быть в первую очередь заинтересованы в обеспечении своих выпускников работой. Партия ставит своей целью трудоустраивать не менее 74% выпускников ТиПО, завершивших обучение по дуальной форме. Помимо этого, 8 тысяч молодых людей смогут трудоустроиться в рамках государственных программ «Дорожной карты занятости», «Еңбек». Безработицу среди молодежи планируют снизить с 3,3% до 3%.

«Молодежь - это будущее страны. Новое поколение должно стать двигателем стратегического курса Казахстана», - заключил кандидат в депутаты.

Оплачено из средств Избирательного фонда Актюбинской области партии Nur Otan


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